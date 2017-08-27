ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси планируют создать электротрактор

27.08.2017 20:30 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать электротрактор, сообщил генеральный директор Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси Сергей Яковчик в эфире телеканала "Столичное телевидение", сообщает БЕЛТА.

"В ближайшей перспективе, я считаю, у нас будет создан первый белорусский электротрактор. Все-таки мы движемся к роботизации техники, очень большое внимание в наших исследованиях и разработках уделяется точному земледелию, то есть умной технике", - отметил Сергей Яковчик.

В перспективе машины смогут работать без механизатора. С этой задачей поможет справиться система автоматического вождения или GPS-навигация. "То есть это машины будущего, завтрашнего дня", - подчеркнул гендиректор НПЦ.

Еще одно направление работы конструкторов - создание модульных разработок для сельского хозяйства. "Чтобы сегодня наш производитель, приобретая машину, мог за короткий промежуток времени в зависимости от необходимости путем минимальных каких-то усилий ее преобразовать, перестроить в другую машину, т.е трансформер. Как конструкторы мы можем оперативно сегодня прямо на сельскохозяйственной площадке либо на мехдворе в хозяйстве преобразовать и получать машину другого назначения", - пояснил Сергей Яковчик.-0-

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 34
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать электротрактор, сообщил генеральный директор Научно-практического центра по механизации сельского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Содержание ЕГЭ-2018 в России изменят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика