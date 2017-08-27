27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси планируют создать электротрактор, сообщил генеральный директор Научно-практического центра по механизации сельского хозяйства НАН Беларуси Сергей Яковчик в эфире телеканала "Столичное телевидение" , сообщает БЕЛТА.

"В ближайшей перспективе, я считаю, у нас будет создан первый белорусский электротрактор. Все-таки мы движемся к роботизации техники, очень большое внимание в наших исследованиях и разработках уделяется точному земледелию, то есть умной технике", - отметил Сергей Яковчик.

В перспективе машины смогут работать без механизатора. С этой задачей поможет справиться система автоматического вождения или GPS-навигация. "То есть это машины будущего, завтрашнего дня", - подчеркнул гендиректор НПЦ.

Еще одно направление работы конструкторов - создание модульных разработок для сельского хозяйства. "Чтобы сегодня наш производитель, приобретая машину, мог за короткий промежуток времени в зависимости от необходимости путем минимальных каких-то усилий ее преобразовать, перестроить в другую машину, т.е трансформер. Как конструкторы мы можем оперативно сегодня прямо на сельскохозяйственной площадке либо на мехдворе в хозяйстве преобразовать и получать машину другого назначения", - пояснил Сергей Яковчик.-0-