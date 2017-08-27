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Православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы

28.08.2017 07:28 — Новости Общества | БелТА  
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это один из великих двунадесятых непереходящих праздников.

По церковному преданию, после Вознесения на небо Иисуса Христа Пресвятая Дева, оставаясь на попечении святого Иоанна Богослова, пребывала в посте и молитве и в желании увидеть Сына. Пресвятая Матерь Божья стала для всех учеников Христовых общей Матерью. Они вместе с ней молились и слушали ее поучительные беседы о Спасителе. Когда христианская вера распространилась, то многие христиане приходили из дальних стран увидеть и послушать Богоматерь.

Преставление Пресвятой Матери Божьей совершилось на 72 году жизни и было ознаменовано чудесами. Сам Господь с ангелами, озаренные необыкновенным светом, явились на встречу ее души. Согласно воле Пресвятой Богородицы, она была погребена вблизи Иерусалима, в Гефсиманском саду, в пещере, где покоились тела ее родителей и Иосифа Обручника. От прикосновения к одру Божьей Матери слепые прозревали, бесы изгонялись и всякая болезнь исцелялась. На третий же день, когда не успевший на похороны апостол Фома пришел к гробу и попросил его открыть, чтобы попрощаться с Богородицей, оказалось, что тела святой Марии уже не было в гробнице. Церковь всегда веровала, что оно было взято на небо.

Праздник Успения Божьей Матери восходит к древнейшим временам христианства. Ему предшествует двухнедельный пост, который называется Успенским и по своей строгости приближается к Великому посту. В этот день церковь прославляет Богоматерь, которая приняла под свое покровительство весь род человеческий и ходатайствует за него перед Богом. Вместе с тем Успение Богородицы учит нас, что смерть есть не уничтожение нашего бытия, а только переход от земной жизни к жизни небесной, от тления и разрушения - к вечному бессмертию.

Ранее существовала народная традиция: в день Успения в храм приносили семена и колосья для благословления и освящения, а на поле оставляли немного несжатых колосьев. Таким образом, жнецы надеялись вернуть земле силу, потраченную ею на выращивание урожая.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Православные верующие сегодня празднуют Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Это один из великих...

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