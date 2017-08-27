Доброе утро!

Сегодня дождливо — но уже к середине недели погода должна наладиться. Не забываем зонты и наслаждаемся последними днями хоть и холодного, но лета — скоро и такого не будет.

ВАЖНОЕ

Мы уже знаем, когда введут в эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС. Эксперты уверяют, что «он очень хорошо защищен от аварийных событий, природных катаклизмов: наводнений, землетрясений».

Белорусские борцы завоевали 5 медалей на чемпионате мира в Париже. А женская сборная даже заняла 2-е место в командном зачете!

На Техас обрушился мощнейший за последние 12 лет ураган «Харви». Ему первоначально была присвоена «четвертая» категория мощности по пятибалльной шкале. Его скорость достигала 250 км/ч. Рассказываем и показываем, что натворила стихия .





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Во время уборочной не обходится без «косяков» : милиция, которая следит за порядком в эту пору особенно тщательно, рассказала, как работники пьют, воруют и сливают топливо. Не все, конечно!

Все лето проблемы образования занимали лидирующее место в новостях. Предлагаемые нововведения сыпались, как из рога изобилия, повергая население в шок и трепет и оставляя большое количество вопросов. После республиканского педагогического совета мы спросили педагога в третьем поколении, что он думает о реформе среднего образования .

Очередной инцидент с животными произошел в столице: из окна пятого этажа одной из многоэтажек выбросили собаку. Пес погиб, а милиция для задержания виновника вынуждена была вызвать пожарную машину, чтобы попасть в квартиру через окно. Подробности — здесь .





ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Яростные споры о том, каким путем развивать экономику и страну, не утихают с девяностых. Настроения периодически меняются по всей шкале — от «Беларусь спасут сто управленцев с PhD и тысяча — с MBA», до «мы пойдем своим путем». Стоит ли, например, государству финансировать учебу своих граждан за границей, мы спросили профессора Arizona State University. И обсудили еще много интересных тем .

А наш редактор 42.TUT.BY Дима Смирнов побывал в стране, где девушки не привыкли работать, молодым людям нельзя съезжаться до свадьбы, зато вполне приемлемо «посмотреть вместе DVD» или «спеть под караоке». Вот здесь — все, что мы увидели и узнали о прекрасной и необычной Южной Корее за 4 дня путешествия.





Кстати, если вы тоже часто летаете в командировки и путешествия, то эта новость для вас: уже осенью «Белавиа» изменит правила провоза багажа. Как — рассказываем здесь .

Помните недавнее возмущение президента, что, мол, современные дети «не то что коровы от быка, козу от коровы отличить не могут — это же катастрофа! Иногда идешь, расстроишься: боже мой, кому страну оставить, кому страну оставить?» А может, вам? Пройдите тест и узнайте сможете ли вы отличить козу от коровы , вырастить хлеб и правильно накормить домашних животных.

Все новости субботы, 26 августа

Все новости воскресенья, 27 августа

Кстати. А вы склонны копить старые вещи? Например, хранить коробки от смартфонов Apple или не выбрасывать старые журналы? Вот вам список из 18 вещей, которые нужно выкинуть прямо сейчас , чтобы не засорять свою жизнь. Хорошей недели!

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