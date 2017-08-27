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Урожай президента, выброшенная собака и тест по "козам и коровам" - все за выходные
28.08.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Доброе утро!
Сегодня дождливо — но уже к середине недели погода должна наладиться. Не забываем зонты и наслаждаемся последними днями хоть и холодного, но лета — скоро и такого не будет.
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Мы уже знаем,
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Очередной инцидент с животными произошел в столице: из окна пятого этажа одной из многоэтажек выбросили собаку. Пес погиб, а милиция для задержания виновника вынуждена была вызвать пожарную машину, чтобы попасть в квартиру через окно.
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А наш редактор 42.TUT.BY Дима Смирнов побывал в стране, где девушки не привыкли работать, молодым людям нельзя съезжаться до свадьбы, зато вполне приемлемо «посмотреть вместе DVD» или «спеть под караоке». Вот здесь —
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Помните недавнее возмущение президента, что, мол, современные дети «не то что коровы от быка, козу от коровы отличить не могут — это же катастрофа! Иногда идешь, расстроишься: боже мой, кому страну оставить, кому страну оставить?» А может, вам? Пройдите тест и узнайте
Кстати. А вы склонны копить старые вещи? Например, хранить коробки от смартфонов Apple или не выбрасывать старые журналы? Вот вам
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Доброе утро! Сегодня дождливо - но уже к середине недели погода должна наладиться. Не забываем зонты и наслаждаемся последними днями хоть и холодного, но лета -...
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