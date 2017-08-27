ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Урожай президента, выброшенная собака и тест по "козам и коровам" - все за выходные

28.08.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Доброе утро!

Сегодня дождливо — но уже к середине недели погода должна наладиться. Не забываем зонты и наслаждаемся последними днями хоть и холодного, но лета — скоро и такого не будет.

ВАЖНОЕ

Мы уже знаем, когда введут в эксплуатацию первый энергоблок БелАЭС. Эксперты уверяют, что «он очень хорошо защищен от аварийных событий, природных катаклизмов: наводнений, землетрясений».

Белорусские борцы завоевали 5 медалей на чемпионате мира в Париже. А женская сборная даже заняла 2-е место в командном зачете!

На Техас обрушился мощнейший за последние 12 лет ураган «Харви». Ему первоначально была присвоена «четвертая» категория мощности по пятибалльной шкале. Его скорость достигала 250 км/ч. Рассказываем и показываем, что натворила стихия.


ПОПУЛЯРНОЕ

В субботу президент копал картошку на своем участке — посмотрите, какой урожай собрали!

Во время уборочной не обходится без «косяков»: милиция, которая следит за порядком в эту пору особенно тщательно, рассказала, как работники пьют, воруют и сливают топливо. Не все, конечно!

Все лето проблемы образования занимали лидирующее место в новостях. Предлагаемые нововведения сыпались, как из рога изобилия, повергая население в шок и трепет и оставляя большое количество вопросов. После республиканского педагогического совета мы спросили педагога в третьем поколении, что он думает о реформе среднего образования.

Очередной инцидент с животными произошел в столице: из окна пятого этажа одной из многоэтажек выбросили собаку. Пес погиб, а милиция для задержания виновника вынуждена была вызвать пожарную машину, чтобы попасть в квартиру через окно. Подробности — здесь.


ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Яростные споры о том, каким путем развивать экономику и страну, не утихают с девяностых. Настроения периодически меняются по всей шкале — от «Беларусь спасут сто управленцев с PhD и тысяча — с MBA», до «мы пойдем своим путем». Стоит ли, например, государству финансировать учебу своих граждан за границей, мы спросили профессора Arizona State University. И обсудили еще много интересных тем.

А наш редактор 42.TUT.BY Дима Смирнов побывал в стране, где девушки не привыкли работать, молодым людям нельзя съезжаться до свадьбы, зато вполне приемлемо «посмотреть вместе DVD» или «спеть под караоке». Вот здесь — все, что мы увидели и узнали о прекрасной и необычной Южной Корее за 4 дня путешествия.


Кстати, если вы тоже часто летаете в командировки и путешествия, то эта новость для вас: уже осенью «Белавиа» изменит правила провоза багажа. Как — рассказываем здесь.

Помните недавнее возмущение президента, что, мол, современные дети «не то что коровы от быка, козу от коровы отличить не могут — это же катастрофа! Иногда идешь, расстроишься: боже мой, кому страну оставить, кому страну оставить?» А может, вам? Пройдите тест и узнайте сможете ли вы отличить козу от коровы, вырастить хлеб и правильно накормить домашних животных.

Все новости субботы, 26 августа

Все новости воскресенья, 27 августа

Кстати. А вы склонны копить старые вещи? Например, хранить коробки от смартфонов Apple или не выбрасывать старые журналы? Вот вам список из 18 вещей, которые нужно выкинуть прямо сейчас, чтобы не засорять свою жизнь. Хорошей недели!

Ваша редакция

Сейчас рано утром в вашем ящике — все самые важные и интересные новости, специально отобранные редактором.

 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 80
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Доброе утро! Сегодня дождливо - но уже к середине недели погода должна наладиться. Не забываем зонты и наслаждаемся последними днями хоть и холодного, но лета -...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Православные верующие празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика