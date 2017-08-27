ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В конкурсе "Витебск моего детства" победил Андрей Сухарев - автор рассказа о районе Москали

28.08.2017 07:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В июле TUT.BY запустил конкурс «Витебск моего детства». На протяжении месяца вы присылали нам истории, воспоминания, ностальгические рассказы о своих 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, проведенных в родном городе. С 24 по 27 августа читатели голосовали за лучшую историю.


1948 год. Счастливое мирное время. Мать победителя конкурса Евдокия Красикова (справа) с родной сестрой Анной на улице 2-я Пригородная, недалеко от Юрьевой горки. Фото: архив Андрея Сухарева

На конкурс пришло более двух десятков писем, для публикации мы отобрали 20. Свои воспоминания нам прислали жители не только Витебска, но и Верхнедвинска, Киева, города Арад в Израиле, российского Миасса.

Лучшим, по мнению читателей, стал рассказ витеблянина Андрея Сухарева «Район Москали: бойцы в сарафанах, «мумии» немцев, «блатата».

За эти воспоминания о детстве проголосовали 79 человек. Эта конкурсная работа с первого дня голосования имела большой отрыв от остальных.

Москалями в Витебске называют район за Юрьевой горкой и Полоцким рынком. Назван он так, вероятно, из-за массового поселения в этих местах старообрядцев, переселенцев из России. Рассказ победителя очень колоритный. В нем множество подробностей, как жили семьи староверов и другие люди в этом витебском районе. Автор также описывает город эпохи СССР и особенности быта, торговли, праздников того времени.

Андрей Сухарев получит приз в 100 рублей.

В топ-7 читательских симпатий также вошли работы Вячеслава Настецкого «Мальцы, Бендер и киносамолет», Сергея Лукьянова «Ребенок „в долг“, бизнес на акцизах», Татьяны Черкасовой (Старостенко) «Сокольницкий поселок: сельский уголок, уничтоженный каменным городом», Александра Байнова «Как келья стала квартирой и как встречали Пасху во время безбожия», Юрия Бурякина «Район FRZ: самовольный стадион и жесткие футбольные «зарубы», Юрия Шепелева «Двинские «дюны» и приключения в билевском лесу».

Остальные истории, присланные на конкурс «Витебск моего детства», можно прочитать здесь.

Редакция Белорусского портала TUT.BY от души поздравляет победителя конкурса Андрея Сухарева и искренне благодарит всех участников. Работать со всеми опубликованными работами было очень интересно и познавательно. Каждая из историй — удивительная, искренняя, трогательная. Благодаря вашим воспоминаниям наверняка не один человек посмотрел на Витебск немного по-другому и полюбил его еще больше.

 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 64
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За воспоминания Андрея Сухарева о детстве проголосовали 79 человек. Эта конкурсная работа с первого дня голосования имела большой отрыв от остальных.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Последний привет лета. Погода в Витебске на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика