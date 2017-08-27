В июле TUT.BY запустил конкурс «Витебск моего детства». На протяжении месяца вы присылали нам истории, воспоминания, ностальгические рассказы о своих 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, проведенных в родном городе. С 24 по 27 августа читатели голосовали за лучшую историю.



1948 год. Счастливое мирное время. Мать победителя конкурса Евдокия Красикова (справа) с родной сестрой Анной на улице 2-я Пригородная, недалеко от Юрьевой горки. Фото: архив Андрея Сухарева

На конкурс пришло более двух десятков писем, для публикации мы отобрали 20. Свои воспоминания нам прислали жители не только Витебска, но и Верхнедвинска, Киева, города Арад в Израиле, российского Миасса.

Лучшим, по мнению читателей, стал рассказ витеблянина Андрея Сухарева « Район Москали: бойцы в сарафанах, «мумии» немцев, «блатата ».

За эти воспоминания о детстве проголосовали 79 человек. Эта конкурсная работа с первого дня голосования имела большой отрыв от остальных.

Москалями в Витебске называют район за Юрьевой горкой и Полоцким рынком. Назван он так, вероятно, из-за массового поселения в этих местах старообрядцев, переселенцев из России. Рассказ победителя очень колоритный. В нем множество подробностей, как жили семьи староверов и другие люди в этом витебском районе. Автор также описывает город эпохи СССР и особенности быта, торговли, праздников того времени.

Андрей Сухарев получит приз в 100 рублей.

В топ-7 читательских симпатий также вошли работы Вячеслава Настецкого « Мальцы, Бендер и киносамолет », Сергея Лукьянова « Ребенок „в долг“, бизнес на акцизах », Татьяны Черкасовой (Старостенко) « Сокольницкий поселок: сельский уголок, уничтоженный каменным городом », Александра Байнова « Как келья стала квартирой и как встречали Пасху во время безбожия », Юрия Бурякина « Район FRZ: самовольный стадион и жесткие футбольные «зарубы », Юрия Шепелева « Двинские «дюны» и приключения в билевском лесу» .

Остальные истории, присланные на конкурс «Витебск моего детства», можно прочитать здесь .

Редакция Белорусского портала TUT.BY от души поздравляет победителя конкурса Андрея Сухарева и искренне благодарит всех участников. Работать со всеми опубликованными работами было очень интересно и познавательно. Каждая из историй — удивительная, искренняя, трогательная. Благодаря вашим воспоминаниям наверняка не один человек посмотрел на Витебск немного по-другому и полюбил его еще больше.