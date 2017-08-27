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В конкурсе "Витебск моего детства" победил Андрей Сухарев - автор рассказа о районе Москали
28.08.2017 07:25 — Новости Общества | Tut.by
В июле TUT.BY запустил конкурс «Витебск моего детства». На протяжении месяца вы присылали нам истории, воспоминания, ностальгические рассказы о своих 50-х, 60-х, 70-х, 80-х, 90-х, проведенных в родном городе. С 24 по 27 августа читатели голосовали за лучшую историю.
На конкурс пришло более двух десятков писем, для публикации мы отобрали 20. Свои воспоминания нам прислали жители не только Витебска, но и Верхнедвинска, Киева, города Арад в Израиле, российского Миасса.
Лучшим, по мнению читателей, стал рассказ витеблянина Андрея Сухарева «
За эти воспоминания о детстве
Москалями в Витебске называют район за Юрьевой горкой и Полоцким рынком. Назван он так, вероятно, из-за массового поселения в этих местах старообрядцев, переселенцев из России. Рассказ победителя очень колоритный. В нем множество подробностей, как жили семьи староверов и другие люди в этом витебском районе. Автор также описывает город эпохи СССР и особенности быта, торговли, праздников того времени.
Андрей Сухарев получит приз в 100 рублей.
В топ-7 читательских симпатий также вошли работы Вячеслава Настецкого «
Остальные истории, присланные на конкурс «Витебск моего детства», можно прочитать
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За воспоминания Андрея Сухарева о детстве проголосовали 79 человек. Эта конкурсная работа с первого дня голосования имела большой отрыв от остальных.
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