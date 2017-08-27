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Последний привет лета. Погода в Витебске на неделю
28.08.2017 07:22 — Новости Общества | Tut.by
Близится осень, и погода соответствует времени года. Конец августа будет нежарким. Но первые сентябрьские дни обещают солнышко,
В начале недели ожидается прохождение активных атмосферных фронтов, поэтому в понедельник, 28 августа, в Витебске возможен кратковременный дождь. Температура воздуха днем +14…16°C. Порывы ветра до 13 метров в секунду.
Вторник и среда будут похожи друг на друга: облачно, без осадков, днем +14…17°C.
Лето попрощается с нами по-доброму: с четверга, 31 августа, начнет теплеть: днем +18…20°C. Без осадков.
В пятницу, 1 сентября, также будет хороший погожий день: столбик термометра поднимется до +20°C. Ясно, без осадков. Погода делает прекрасный подарок для учеников, родителей и учителей, которые пойдут в этот день на школьные линейки.
Такими же спокойными и солнечными, по предварительному прогнозу, должны стать и первые осенние выходные.
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Близится осень, и погода соответствует времени года. Конец августа будет нежарким. Но первые сентябрьские дни обещают солнечную погоду.
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