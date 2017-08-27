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Журнал Elle побил рекорды продаж из-за интервью Бриджит Макрон

28.08.2017 08:58 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 авг — Sputnik. Тираж журнала Elle на обложке которого изображена Бриджит Макрон стал рекордным за 10 лет. Эксклюзивное интервью первой леди Франции вызвало огромный интерес в обществе — за первые 10 дней продаж было продано более полумиллиона экземпляров. В интернете интервью набрало более 30 млн просмотров и несколько млн репостов.

Журнал Elle побил рекорды продаж из-за интервью Бриджит Макрон
© REUTERS Gonzalo Fuentes
Бриджит Макрон не дали статуса первой леди, обязав быть "прозрачной"

Интервью первой леди Франции заняло 10 журнальных страниц. В нем она подробно ответила на многие вопросы, которые давно волновали французов. В частности, рассказала о скандале вокруг идеи Макрона узаконить статус первой леди, сделав его официальным постом, чтобы у первой леди был свой штат обслуживающего персонала и соответствующая статья бюджетного финансирования.

Также Бриджит Макрон поделилась свои мнением о жизни в браке, где между супругами серьезная разница в возрасте.

Интервью появилось не просто так — сейчас во Франции проходит кампания против Брижит Макрон. Активисты собрали более 150 тыс. подписей против жены президента страны. Поводом послужило то, что многочисленные охранники и помощники первой леди содержатся за счет государственного бюджета.

 
Теги: Минск
 
 
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Тираж журнала с эксклюзивным интервью первой леди Франции Бриджит Макрон был распродан за несколько дней, такой продаваемости издатели не наблюдали последние 10...

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