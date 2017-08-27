ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Житель Шумилино задержан за совращение мальчиков-подростков

28.08.2017 09:20 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

31-летнего жителя Шумилино Витебской области подозревают в совращении подростков, сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители рассказали, что внимание оперативников привлек один из пользователей социальной сети «ВКонтакте», который с аккаунта под вымышленными данными заводил знакомства с мальчиками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, и уговаривал их вступить в интимные отношения.

Также установлено, что мужчина за несколько лет разместил в соцсети 16 видеофайлов, содержащих признаки порнографии и запрещенных к распространению на территории Беларуси, а также изготовил с помощью мобильных телефонов более 130 фотоизображений соответствующего содержания.

«С начала 2016 года 31-летний житель Шумилино неоднократно совершал мужеложество и иные действия сексуального характера в отношении подростков 14-15 лет. Встречи происходили без применения насилия, по обоюдному согласию в различных местах Витебска (на берегах рек, в общественных туалетах крупных торговых центров, на техническом этаже многоэтажного дома)», — рассказали в МВД.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 168 УК (Половое сношение, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста), а также по ч. 2 ст. 343 и 343¹ УК (Изготовление, хранение с целью изготовления и распространение порнографических материалов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, заведомо несовершеннолетнему, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Подозреваемый заключен под стражу.

 
Теги: знакомства, Витебск
 
 
Ссылка на источник 39
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31-летний житель Шумилино неоднократно совершал мужеложество и иные действия сексуального характера в отношении подростков 14-15 лет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Впервые глава МИД Египта прибыл с визитом в Минск
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика