Житель Шумилино задержан за совращение мальчиков-подростков

31-летнего жителя Шумилино Витебской области подозревают в совращении подростков, сообщили в пресс-службе МВД.

Правоохранители рассказали, что внимание оперативников привлек один из пользователей социальной сети «ВКонтакте», который с аккаунта под вымышленными данными заводил знакомства с мальчиками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста, и уговаривал их вступить в интимные отношения.

Также установлено, что мужчина за несколько лет разместил в соцсети 16 видеофайлов, содержащих признаки порнографии и запрещенных к распространению на территории Беларуси, а также изготовил с помощью мобильных телефонов более 130 фотоизображений соответствующего содержания.

«С начала 2016 года 31-летний житель Шумилино неоднократно совершал мужеложество и иные действия сексуального характера в отношении подростков 14-15 лет. Встречи происходили без применения насилия, по обоюдному согласию в различных местах Витебска (на берегах рек, в общественных туалетах крупных торговых центров, на техническом этаже многоэтажного дома)», — рассказали в МВД.

В отношении мужчины возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 168 УК (Половое сношение, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, с лицом, заведомо не достигшим шестнадцатилетнего возраста), а также по ч. 2 ст. 343 и 343¹ УК (Изготовление, хранение с целью изготовления и распространение порнографических материалов с использованием глобальной компьютерной сети Интернет, заведомо несовершеннолетнему, совершенные лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

Подозреваемый заключен под стражу.