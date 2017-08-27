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Лето закончилось. Погода в Гомеле на неделю

28.08.2017 09:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Считанные дни остаются до начала календарной осени, и последняя летняя неделя уже мысленно подготавливает к тому, что тепло уходит как песок сквозь пальцы.


Неделя начнется с переменной облачности, временами — дождь и грозы. Вплоть до пятницы будет пасмурно и облачно, дневная температура будет составлять около +17°С. Ночью в среду и четверг возможен туман, а температура ожидается не более +10°С.

Лишь в первый день осени, в пятницу 1 сентября, по предварительным прогнозам, будет солнечно и до +20°С.

Погода в Гомеле и области.

 
Теги: Гомель
 
 
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Считанные дни остаются до начала календарной осени, и последняя летняя неделя уже мысленно подготавливает к тому, что тепло постпенно уходит как песок сквозь...

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