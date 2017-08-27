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СМИ: "Белавиа" изменит правила провоза багажа от веса к количеству
28.08.2017 09:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Авиакомпания "Белавиа" с конца октября этого года меняет нормы провоза багажа, передает портал
По информации сайта, авиаомпания будет учитывать единицы провозимого багажа, а не его вес. Так, если сегодня пассажиры, купившие билет в экономический класс, могут провезти до 20 килограммов вещей, то в будущем им будет разрешено взять с собой одно место багажа весом до 23 килограммов.
© Sputnik Владимир Песня
Перемены, по данным портала коснутся и бизнес-класса. Сегодня пассажиры транспортируют 30 килограммов вещей. С октября для них будет предусмотрено два места багажа с весом 32 килограммов каждое.
Сообщается, что при превышении нормы по весу будет взимается плата 50 евро, по количеству мест — столько же. К габаритам и весу ручной клади также будут введены ограничения. Пассажиры эконом-класса смогут взять один чемодан или сумку до восьми килограммов. Габариты одного места не более 50х40х20 сантиметров или в сумме трех измерений не должны превышать 115 см.
Пассажирам бизнес-класса и обладатели карт Белавиа Лидер Silver и Gold якобы будет разрешено перевозить на борту до 12 килограмм ручной клади.
В пресс-службе авиакомпании корреспонденту Sputnik отказались комментировать эту информацию, сославшись на то, что документ о новых правилах перевозки багажа еще не подписан.
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Пресс-служба Национального авиаперевозчика пока не комментирует эту информацию, ссылаясь на то, что документ о новых правилах не подписан.
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