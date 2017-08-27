Пасмурный август и солнечный сентябрь. Погода в Могилеве на неделе

Последние дни августа в Могилеве будут пасмурными, прохладными, но без дождей. А первые дни сентября порадуют теплой и солнечной погодой. По предварительным данным, первые выходные сентября также будут ясными и теплыми.



Фото: ru. wallpapers-fenix.eu

Сегодня, 28 августа, будет прохладно — не выше +14°С, — дождливо.

Во вторник пасмурная погода сохранится, но дождя не будет. Потеплеет до +16°С.

В среду, 30 августа, будет по-прежнему пасмурно и максимум +16°С.

Последний день августа обещает быть солнечным и теплым — днем ожидается +20°С.

В пятницу, 1 сентября, погода будет ясной. Днем ожидается +21°С.

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