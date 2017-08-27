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Почти без осадков. Погода на неделю в Гродно и области
28.08.2017 09:46 — Новости Общества | Tut.by
Последняя неделя лета и первые дни осени будут преимущественно солнечными и теплыми. Только в понедельник и вторник синоптики обещают дожди и облачность. О погоде в области
В понедельник, 28 августа, облачность и осадки. Температура воздуха днем прогреется до +16…18°C. Вечером — +13…15°C.
Во вторник, 29 августа, утром и вечером — сплошная облачность, ночью — туман. Температура воздуха днем +14…16°C.
В среду, 30 августа, весь день будет ясно. Утром температура будет +12…14°C. Днем — +19…21°C.
В четверг, 31 августа, ясно и без осадков. Температура воздуха днем — +21…23°C.
В пятницу, 1 сентября, тоже ясно и без осадков. Будет тепло — температура днем — +23…25°C.
В выходные в регионе будет переменная облачность. В субботу — ясно, а в воскресенье — облачно, ночью — туман. Температура воздуха днем — +22…24°C.
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Последняя неделя лета и первые дни осени будут преимущественно солнечными и теплыми. Только в понедельник и вторник синоптики обещают дожди и облачность
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