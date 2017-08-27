ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гомеле откроется выставка хрустальных сов клуба знатоков "Что? Где? Когда"

28.08.2017 09:44 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Хрустальных сов телевизионного интеллектуального клуба знатоков «Что? Где? Когда?» можно будет увидеть на выставке с 4 сентября в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина. На выставке «Мудрость веков» будут представлены около 40 статуэток сов из частной коллекции знатока клуба «Что? Где? Когда?» Леонида Климовича, пишет БЕЛТА.

В экспозицию войдут как призы популярной интеллектуальной телеигры, так и сувенирные статуэтки — металлические, керамические, выполненные из стекла, кости.

На открытии гости смогут пообщаться с Леонидом Климовичем, задать ему разноплановые вопросы. Авторов самых оригинальных ждут подарки.

— Также зрителям представится возможность попробовать и себя в роли знатоков во время интеллектуальной викторины, которую проведут библиотечные работники. А специальные релаксирующие раскраски погрузят всех желающих во вселенную совотерапии, — рассказали в библиотеке.

Экспозиция будет работать до 4 октября.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На выставке "Мудрость веков" будут представлены около 40 статуэток сов из частной коллекции знатока клуба "Что? Где? Когда?" Леонида Климовича.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Лето закончилось. Погода в Гомеле на неделю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика