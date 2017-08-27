Хрустальных сов телевизионного интеллектуального клуба знатоков «Что? Где? Когда?» можно будет увидеть на выставке с 4 сентября в Гомельской областной универсальной библиотеке имени Ленина. На выставке «Мудрость веков» будут представлены около 40 статуэток сов из частной коллекции знатока клуба «Что? Где? Когда?» Леонида Климовича, пишет БЕЛТА .

В экспозицию войдут как призы популярной интеллектуальной телеигры, так и сувенирные статуэтки — металлические, керамические, выполненные из стекла, кости.

На открытии гости смогут пообщаться с Леонидом Климовичем, задать ему разноплановые вопросы. Авторов самых оригинальных ждут подарки.

— Также зрителям представится возможность попробовать и себя в роли знатоков во время интеллектуальной викторины, которую проведут библиотечные работники. А специальные релаксирующие раскраски погрузят всех желающих во вселенную совотерапии, — рассказали в библиотеке.

Экспозиция будет работать до 4 октября.