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Белстат: мужчины и женщины не торопятся идти под венец

28.08.2017 10:36 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 авг — Sputnik. Средний возраст вступления в первый брак в 2016 году у женщин составил 25,6 года, у мужчин — 27,8, сообщили Sputnik в Национальном статистическом комитете Беларуси.

Специалисты отмечают, что этот показатель за последние пять лет повысился. Это говорит о том, что представители обоих полов уже не торопятся заключать браки, как раньше.

Для сравнения: в 2010 году средний возраст вступления в первый брак у женщин был 24,4 года, у мужчин — 26,5 лет.

Изменения коснулись и числа всех заключаемых браков в республике. В 2016 году было зарегистрировано 64 536 семейных союзов. Семь лет назад эта цифра составила 76 978.

 
Теги: Минск
 
 
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Возраст, при котором представители обоих полов вступают в первый брак, повысился более чем на год.

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