Белорусские хирурги удалили гигантскую опухоль у молодого мужчины

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские хирурги провели сложнейшую операцию по удалению гигантской опухоли у молодого мужчины, сообщил корреспонденту БЕЛТА заведующий отделом онкоурологии РНПЦ онкологии и медицинской радиологии имени Н.Н.Александрова кандидат медицинских наук Сергей Поляков.

Сергей Поляков

Мужчина лечил злокачественную опухоль яичка. У таких пациентов, несмотря на довольно частое выявление отдаленных метастазов, опухоли хорошо поддаются комплексному лечению. То есть помимо хирургического вмешательства обязательно присутствует химиотерапия, которая помогает избавиться от болезни.

Пациенту после постановки диагноза в соответствии со стандартами выполнили операцию по удалению первичной опухоли, были проведены курсы системной химиотерапии. Однако оказалось, что после химиотерапевтического воздействия продолжился рост метастазов. По словам Сергея Полякова, это редкий случай, когда химиотерапия не сработала в должной мере при раке яичка. Метастазы необходимо было удалять хирургически. При опухоли яичка в основном они поражают лимфатические узлы забрюшинного пространства и могут полностью окутывать муфтой аорту, нижнюю полую вену - самые крупные сосуды в организме человека.

Опухоль росла очень быстро и заняла почти весь живот. Ее размер достигал 35 см на 40 см. "Мы не могли видеть крупные сосуды. Стоял вопрос: если пытаться удалять опухоль, возможно, потребуется протезирование сосудов", - отметил заведующий отделом.

Операция была технически сложной. Как пояснил Сергей Поляков, опухоль после химиотерапии по структуре очень плотно спаяна со здоровой тканью, отделить ее от органов довольно проблематично. Белорусским хирургам удалось удачно выполнить вмешательство. Операция длилась 9 часов. Бригада отделила от злокачественного образования нормальные ткани - кишечник, печень, единственную функционирующую почку, сосуды, аорту, нижнюю полую вену и др.

Опухоль удалили полностью, не выполняя протезирование сосудов. Края отсечения от нормальных тканей не были поражены опухолью. Это говорит о том, что, несмотря на всю сложность и длительность операции, она выполнена радикально. Пациент избавился от метастатических узлов, сейчас ему гораздо проще будет провести дополнительную химиотерапию, чтобы излечить от этой тяжелой болезни.

Ближайший послеоперационный период прошел без каких-либо осложнений. В полном объеме наладилась функция желудочно-кишечного тракта, единственная работающая почка взяла на себя функцию второй. Пациента выписали домой для восстановления. Мужчина чувствует себя гораздо лучше, поскольку сбросил громадную тяжесть. По весу опухоль превышала 6-7 кг. По словам Сергея Полякова, в урологии такое встречается очень редко.

Операцию выполняли хирурги отдела онкоурологии РНПЦ - заместитель директора по научной работе профессор Сергей Красный, завотделом Сергей Поляков, ведущий научный сотрудник Александр Ролевич и хирург-уролог Александр Волков. В операционной также работала врач-анестезиолог Елена Микулич.-0-