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До 60% столичных школ будут начинать уроки в 9 часов утра

28.08.2017 11:24 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 авг — Sputnik. Занятия в большинстве столичных школ будут начинаться в 9 часов утра, рассказал журналистам перед началом форума педагогических работников Минска "Столичное образование: базовые ценности в современном формате" председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.

До 60% столичных школ будут начинать уроки в 9 часов утра
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Мы определились так: те школы которые работают в одну смену, у них есть возможность начать занятия с 9:00. Те школы, которые занимаются в две смены, будут начинать занятия с 8:30. Если говорить в процентном соотношении: школы, которые начнут работать с 9 — это 60%, а в 40% школ занятия начнутся с 8:30", — сказал Мирончик.

Отвечая на вопрос Sputnik специалист отметил, что не видит трагедии в том, что некоторые учебные программы небыли заранее доступны учителям.

"Наши учителя настолько мобильные люди… Это же не впервые происходит — корректируются учебные планы и программы, издаются новые учебники. Мы в истории своего учительства переживали очень много таких моментов. Здесь самое главное, чтобы педагог научил этим материалам — даже если не хватает учебников, они недоизданы еще, чтобы учитель правильно направил ребенка на то, из каких учебников можно получить материал. На первых порах будем пользоваться несколькими учебниками и пособиями", — пояснил Мирончик.

Форум педагогических работников Минска "Столичное образование: базовые ценности в современном формате" проходит в понедельник в Национальной библиотеке Беларуси. Форум собрал около полутысячи столичных учителей. На встрече планируется подвезти итоги прошлого учебного года, отметить лучших учителей и обозначить задачи на будущий учебный год.

 
Теги: Минск
 
 
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В комитете образования Мингорисполкома не видят трагедии в том, что некоторые учебные программы небыли заранее доступны учителям.

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