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Тепло еще вернется. Синоптики рассказали о погоде на неделю

28.08.2017 11:17 — Новости Общества | Tut.by  
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Тепло еще вернется, обещают синоптики. На неделе ожидается спокойная и умеренно теплая погода. Циклон, который принес ненастную, дождливую и ветреную погоду, покидает Беларусь, а его место займет антициклон, который и будет определять погоду рабочую часть недели. Об этом TUT.BY рассказал начальник службы метеорологических прогнозов Белгидромета Минприроды Дмитрий Рябов.


Фото: Денис Васильков, TUT.BY

На неделе будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны туман.

Во вторник, 29 августа, минимальная температура ночью +6...12°С, максимальная днем +15...21°С.

В среду, 30 августа, минимальная температура ночью +5...11°С, максимальная днем +17...24°С.

В четверг, 31 августа, ночью температура будет +5...12°С, максимальная днем +19...26°С, по юго-западу до +28°С.

В пятницу, 1 сентября, минимальная температура ночью +8...14°С, максимальная днем +20...27°С.

В выходные дни погоду будет определять область пониженного атмосферного давления и более влажная воздушная масса с Западной Европы: в отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман. Днем максимальная температура поднимется до +19...26°С.

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Циклон, который принес ненастную, дождливую и ветреную погоду, покидает Беларусь, а его место займет антициклон, который и будет определять погоду рабочую часть...

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