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До 21 градуса тепла ожидается 29 августа в Беларуси
28.08.2017 11:31 — Новости Общества | БелТА
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается 29 августа в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется северный 3-8 м/с.
Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 15-21 градус тепла.-0-
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается 29 августа в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...
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