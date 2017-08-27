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До 21 градуса тепла ожидается 29 августа в Беларуси

28.08.2017 11:31 — Новости Общества | БелТА  
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается 29 августа в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Ветер прогнозируется северный 3-8 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 15-21 градус тепла.-0-

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Теги: Минск
 
 
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. До 21 градуса тепла ожидается 29 августа в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю...

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