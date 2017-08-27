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Вертолет белорусского МЧС возвращается домой после ликвидации бушующего пожара в Грузии
28.08.2017 11:37 — Новости Общества | Tut.by
Вертолет авиации МЧС Беларуси Ми-26 возвращается из Грузии в Беларусь после тушения пожара в Боржомском ущелье. За время работы белорусские авиаторы сбросили 975 тонн воды. Об этом сообщается на сайте
Сегодня утром вертолет покинул площадку вблизи города Боржоми и вылетел в аэропорт города Кутаиси. Затем экипаж подготовит борт к перелету в Беларусь. 27 августа вечером крупный пожар ликвидировали. Руководство Грузии поблагодарило Беларусь за помощь.
Напомним, 22 августа по поручению главы государства вертолет Ми-26 авиации МЧС Беларуси
Ми-26 — тяжелый многоцелевой транспортный вертолет, являющийся самым грузоподъемным в мире. Для тушения пожаров применяется транспортируемое на внешней подвеске водосливное устройство ВСУ-15, вмещающее до 15 тонн воды. Такой способ неоднократно доказывал свою эффективность, особенно при сложном рельефе местности и невозможности доставки воды наземным транспортом.
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Вертолет авиации МЧС Беларуси Ми-26 возвращается из Грузии в Беларусь после тушения пожара в Боржомском ущелье. За время работы белорусские авиаторы сбросили 975...
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