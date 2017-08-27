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Умеренно теплая и без осадков погода ожидается в Беларуси на этой неделе

28.08.2017 11:56 — Новости Общества | БелТА  
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умеренно теплая и без осадков погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов.

"Тепло еще вернется в Беларусь. На этой неделе ожидается спокойная и умеренно теплая погода. Циклон, который принес ненастную, дождливую и ветреную погоду, покидает нашу страну. Его место займет погожий антициклон, который и будет определять погоду в рабочие дни", - сказал синоптик.

Со вторника по пятницу в Беларуси будет преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах страны ожидается туман. Во вторник температура воздуха ночью составит 6-12 градусов выше нуля, днем - 15-21 тепла. В среду ночью будет 5-11, днем - 17-24 градуса. В четверг ночью ожидается от 5 до 12 выше нуля, днем - 19-26, по юго-западу - до 28 градусов. В пятницу ночью будет 8-14 градусов, днем - 20-27 тепла.

В выходные дни погоду будет определять область пониженного атмосферного давления и более влажная воздушная масса с Западной Европы. В отдельных районах страны пройдут кратковременные дожди, ночью и утром слабый туман. В субботу температура воздуха ночью составит 8-14 градусов, днем - 19-26. В воскресенье ночью будет плюс 8-14, днем - 17-24 тепла.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

 
Теги: Минск
 
 
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Умеренно теплая и без осадков погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник службы...

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