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Компьютеры и музыкальная гостиная. К середине осени в Гродно откроется школа для пожилых

28.08.2017 12:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Отделение для пожилых разместится на улице Грандичской в здании бывшей базовой школы № 14. Само отделение создали в Гродно три года назад, но его секции были разбросаны в различных частях Ленинского района. Освободившееся здание бывшей школы как нельзя кстати подошло для организации полноценной работы отделения в одном месте, сообщает «Гродненская правда».


Фото: grodnonews.by

— Основное направление работы — организация досуговой деятельности, проведение культурно-массовой работы с гражданами пожилого возраста, — рассказывает директор центра социального обслуживания населения Ленинского района Валентина Шабаль.

В бывших классах разместятся музыкальная гостиная, кружки обучения компьютерной грамотности, культурно-оздоровительный, шахматно-шашечный, по изучению иностранных языков, различные клубы по интересам. Любителям выращивания цветов будет отдан бывший пришкольный огород.

 
Теги: Гродно
 
 
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Отделение для пожилых разместится на улице Грандичской в здании бывшей базовой школы № 14. Само отделение создали в Гродно три года назад, но его секции были...

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