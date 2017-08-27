Компьютеры и музыкальная гостиная. К середине осени в Гродно откроется школа для пожилых

Отделение для пожилых разместится на улице Грандичской в здании бывшей базовой школы № 14. Само отделение создали в Гродно три года назад, но его секции были разбросаны в различных частях Ленинского района. Освободившееся здание бывшей школы как нельзя кстати подошло для организации полноценной работы отделения в одном месте, сообщает «Гродненская правда».



Фото: grodnonews.by

— Основное направление работы — организация досуговой деятельности, проведение культурно-массовой работы с гражданами пожилого возраста, — рассказывает директор центра социального обслуживания населения Ленинского района Валентина Шабаль.

В бывших классах разместятся музыкальная гостиная, кружки обучения компьютерной грамотности, культурно-оздоровительный, шахматно-шашечный, по изучению иностранных языков, различные клубы по интересам. Любителям выращивания цветов будет отдан бывший пришкольный огород.