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С начала года в Гомельской области отравились грибами 10 человек
28.08.2017 12:03 — Новости Общества | Tut.by
На Гомельщине уже зафиксировано семь подтвержденных случаев отравления дарами леса, медицинская помощь понадобилась десяти пострадавшим, пишет «
— Большинство пациентов — пять человек, обратились в медучреждения Гомеля, — рассказала врач-гигиенист областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Инна Бордадын. — В Мозырском районе отравились грибами четыре жителя, в Рогачевском — один. По словам пациентов, накануне ели сморчки, сыроежки, зеленки и лисички.
В конце июля в Мозыре за медицинской помощью обратились мать и дочь-студентка. Женщины рассказали, что накануне ели овощи, тушеные с сыроежками. При этом скрыли от врачей, что вместе с ними блюдо кушала бабушка. Спустя несколько дней пенсионерка также почувствовала симптомы отравления. Но пострадавшая утверждала, что ела только тушеные овощи без грибов.
— Вполне возможно, была нарушена технология приготовления грибов, что объясняет случай отравления, — пояснила врач-гигиенист.
Недавно в Гомеле зафиксирован летальный случай — в больнице умер пенсионер, которого доставили с подозрением на отравление. Предварительно установлено, что накануне 78-летний мужчина находился на даче в Речицком районе, где ел жареные грибы. Врачи две недели боролись за жизнь пациента, однако спасти не смогли. Умер ли пенсионер от отравления грибами, покажет заключение патологоанатома.
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Пять человек обратились в больницы Гомеля, в Мозырском районе отравились грибами четыре жителя, в Рогачевском - один. По словам пострадавших, накануне ели сморчки,...
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