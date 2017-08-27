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Авиабомбу времен войны обнаружили поисковики в лесу в Пружанском районе

28.08.2017 11:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В Пружанском районе в лесу обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны, сообщил БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Сергей Дученко.

Случай произошел утром 26 августа. В милицию поступил звонок, что в лесном массиве при производстве земляных работ обнаружена 250-килограммовая авиабомба. В районе сейчас работает историко-патриотическо-технический отряд «Авиапоиск-Брест», который ведет раскопки на месте вероятного падения боевого самолета. Саперно-пиротехническая группа в/ч 5526 из Бреста опасный снаряд изъяла и уничтожила на полигоне.

Еще один боеприпас времен Великой Отечественной войны был найден 27 августа вблизи Пинска. На территории речного порта обнаружена ручная граната, которая впоследствии уничтожена специалистами.

 
Теги: Брест
 
 
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250-килограммовую авиабомбу обнаружили в лесном массиве при производстве земляных работ.

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