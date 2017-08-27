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Попадание ядовитого облака из Англии на территорию Беларуси крайне маловероятно - Белгидромет
28.08.2017 12:14 — Новости Общества | БелТА
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попадание ядовитого облака из Великобритании в Беларусь крайне маловероятно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе мониторинга атмосферного воздуха Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Касательно угрозы попадания газового облака на территорию Беларуси эксперты отдела мониторинга атмосферного воздуха утверждают: "Вероятность почти нулевая, так как Великобритания слишком далеко от нас и для переноса такого облака необходим сильный северо-западный ветер. Окончательный вывод можно сделать лишь после того, как будут достоверно известны причина появления облака и концентрация ядовитых веществ. Ранее в нашей стране подобные явления не наблюдались".
В ближайшие сутки в Беларуси прогнозируется ветер северного, северо-восточного направления. Погода будет определяться влиянием антициклона, центр которого в скором времени сместится на территорию Беларуси. Явления антициклона отличаются повышенным давлением и приносят ясную, безветренную погоду.-0-
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попадание ядовитого облака из Великобритании в Беларусь крайне маловероятно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе...
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