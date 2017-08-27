Попадание ядовитого облака из Англии на территорию Беларуси крайне маловероятно - Белгидромет

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попадание ядовитого облака из Великобритании в Беларусь крайне маловероятно. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в отделе мониторинга атмосферного воздуха Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Экстренная эвакуация была объявлена для посетителей пляжа на южном побережье Великобритании. Поводом к этому стала угроза химического заражения - облако неизвестного газа, которое пришло со стороны моря. За медицинской помощью в графстве Восточный Сассекс обратились не менее 238 человек. Они жаловались на резь в глазах и горле, проблемы с дыханием. По последним данным, никто из пострадавших не был госпитализирован. Правоохранители выясняют причину явления.

Касательно угрозы попадания газового облака на территорию Беларуси эксперты отдела мониторинга атмосферного воздуха утверждают: "Вероятность почти нулевая, так как Великобритания слишком далеко от нас и для переноса такого облака необходим сильный северо-западный ветер. Окончательный вывод можно сделать лишь после того, как будут достоверно известны причина появления облака и концентрация ядовитых веществ. Ранее в нашей стране подобные явления не наблюдались".

В ближайшие сутки в Беларуси прогнозируется ветер северного, северо-восточного направления. Погода будет определяться влиянием антициклона, центр которого в скором времени сместится на территорию Беларуси. Явления антициклона отличаются повышенным давлением и приносят ясную, безветренную погоду.-0-