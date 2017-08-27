Ученые: употребление кофе снижает риск преждевременной смерти

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Регулярное употребление кофе снижает риск преждевременной смерти, пришли к выводу исследователи из Европейского сообщества кардиологов.

Результаты масштабного исследования представили в воскресенье на конгрессе Европейского сообщества кардиологов. Для изучения влияния кофе на здоровье медики следили за 20 тысячами людей на протяжении многих лет.

Исследования о возможном положительном влиянии кофе на продолжительность жизни уже проводились, однако они были не столь масштабны и не учитывали разные диеты (например, средиземноморскую) и возрастные категории.

Начали изучение влияния кофе еще в 1999 году. Их полностью обследовали до эксперимента и следили за их здоровьем на протяжении многих лет. Также учитывалась частота питания и количество потребляемого кофе.

По итогам эксперимента медики обнаружили, что участники, которые потребляли по крайней мере четыре чашки кофе в день, имели меньший уровень смертности по сравнению с теми, кто имел изначально также же данные, однако кофе не употреблял.

Пришли ученые и к сенсационному выводу: на каждые два дополнительных чашки кофе в день риск смертности снижался на 22%.

Также проверили медики данные о корреляции секса, питания и иных обстоятельств на уровне смертности. В итоге они пришли к выводу, что минимум четыре чашки кофе в день — часть правильного и здорового питания, которое укрепляет здоровье.

Причины подобного влияния кофе на организм человека еще не изучены до конца.