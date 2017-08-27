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Стоимость питания в детсадах повышать не будут - Минобразования
28.08.2017 12:57 — Новости Общества | БелТА
28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость питания в детсадах в Беларуси в ближайшее время повышать не планируется. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович, передает корреспондент БЕЛТА.
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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость питания в детсадах в Беларуси в ближайшее время повышать не планируется. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного...
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