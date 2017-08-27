Ночной Гомель. Как выглядит областной центр поздним вечером последнего летнего уик-энда

Крайняя пятница лета 2017. Чем не повод провести лето под звездным небом ночного города, на террасе кафе или встретиться компанией в баре либо ночном клубе? Самое время хорошенько отдохнуть перед началом учебного года. TUT.BY посмотрел, разделяют ли эту мысль гомельчане.





21.30. На проспекте Победы людей очень мало. Еще пару дней назад ночь на улице была райской после изнуряюще жаркого дня. А теперь хочется накинуть куртку и выпить горячего какао, да и небо намекает на дождь.

По проспекту идем в направлении Советской. По пути минуем бургерную — внутри есть пару клиентов. Через несколько минут проходим ресторан «Маркони». На террасе пусто, и официант уже готовит ее к закрытию, хотя заведение будет работать еще час. А вот внутри несколько столиков заняты парочками и небольшими компаниями.





22.00. Фонтан у цирка практически безлюден. Из ресто-бара «Келлис» доносится музыка, но на террасе никого нет, наверное, гости греются внутри. Идем по Советской до центрального парка. Для летнего вечера гуляющих людей довольно мало, почти все террасы центральной улицы города также пустуют, а в кафе и ресторанах максимум десяток клиентов. Исключение — ресторан «Бацькі» — там терраса занята полностью. Рядом на проезжей части наблюдаем и интенсивное движение, для такого времени довольно много машин.

22.30. У парка сворачиваем на улицу Белицкого — идем в одно из самых тусовочных мест вечерне-ночного города — бар «Квартирник». Уже на подходе к ресторану «Прованс», по доносившимся музыке и голосам стало ясно, что там-то мы точно увидим людей. На террасе «Прованса» и внутри ресторана отдыхают гости. Еще больше тусовка на колоритной террасе «Квартирника», где на стене висит ковер. В пятничной программе бара были диджей, танцпол и свободный вход. Молодые люди от такого предложения не отказались. Даже не смотря на начавшийся дождик, никто не спешил уйти.





Мы тоже не испугались дождя и пошли вдоль набережной к еще одному популярному месту ночного города — клубу «Немо». Вместе с «Квартирником» позади остались и включенные фонари. Почти всю дорогу до «Немо» мы шли в темноте. По пути нам встретились несколько парочек и два спортсмена на пробежке.

23.00. Небольшой дождь закончился. За триста метров клуб «Немо» было не только видно, но и очень хорошо слышно. Слышно, как сильно гости заведения любят караоке. Парковка возле клуба была практически вся занята. Внутри — много людей.

Возле клуба есть еще одно место притяжения людей — маяк из фонарей, у которого любят фотографироваться. Но в этот вечер там было пусто.





Отправляемся обратно в центр. Поднимаемся в город по улице Комиссарова, на которой располагается больница скорой помощи. Мимо нас в сторону больницы проезжает три скорые.

Возле парка припарковался автомобиль. Вышедший из него молодой человек достал из багажника гироскутер и укатил на нем в парк. Вариант прогулки по ночному парку, почему бы и нет.





За полчаса до полуночи выходим на площадь Ленина. На дорогах стало меньше личных авто, но больше такси. Решаем заглянуть в бар «Первый» на Кирова, который в пятницу работает до пяти утра. Немного молодежи дышит свежим воздухом возле бара, а внутри есть свободные столики. На танцполе не густо — еще рано и веселье здесь начнется после полуночи.





Возвращаемся на проспект Ленина. В круглосуточном по пятницам кафе «Ферма» есть посетители. Их немного — те, кто любит ночью скушать бургер. Побольше тусовка рядом — возле бара «Ред паб». Это заведение тоже работает до пяти утра, но людей здесь гораздо больше, чем в «Первом».

00.00. Идем по проспекту Ленина к железнодорожному вокзалу. На улице только несколько человек на остановках ждет последний автобус. Дальше открытых заведений на нашем пути нет.





У вокзала все спокойно. На аллейке проспекта Победы возле привокзальной площади непривычно пусто. Недавно круглосуточный магазин перешел на режим работы до 23 часов, и теперь любители спиртного по ночам не занимают здесь лавочки.

Для последней пятницы лета в городе было малолюдно. Скажем сразу, что мы ожидали увидеть больше отдыхающих горожан, особенно старшеклассников и студентов, ведь в следующую пятницу уже начнется учеба.



