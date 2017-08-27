Диана Шурыгина выходит замуж

МИНСК, 28 авг – Sputnik. Героиня нашумевших эпизодов передачи "Пусть говорят" Диана Шурыгина осенью выйдет замуж, об этом сообщили в эфире телеканала НТВ.

Шурыгина – жительница города Ульяновска, за личной жизнью которой зимой следили миллионы телезрителей в эфире сразу пяти выпусков "Пусть говорят". Причиной известности девушки стало групповое изнасилование на вечеринке и последующее разбирательства.

Как стало известно в воскресенье из интервью Шурыгиной телеканалу НТВ, уже осенью она выйдет замуж. Ее избранником стал оператор "Первого канала", с которым девушка познакомилась между съемками у Андрея Малахова.

Самого же экс-ведущего "Пусть говорят" Шурыгина в шутку назвала "феей-крестной" и рассказала о том, что, несмотря на ее разочарование в людях, на Малахова она зла не держит.

Выпуск, в котором Шурыгина дала интервью, посвящен героям шоу Малахова. Напомним, в августе он перешел работать на телеканал "Россия 1", а его место ведущего "Пусть говорят" занял Дмитрий Борисов.