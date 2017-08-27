Власти Минска придумали, как решить проблему нехватки мест в детсадах

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Нехватка мест в детских садах остается одной из наиболее острых проблем в системе образования Минска, сообщил в своем докладе на Форуме педагогических работников Минска "Столичное образование: базовые ценности в современном формате" председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик.



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"Проблема обеспеченности детей местами в дошкольных учреждениях остается острой. По самым скромным подсчетам, для снижения социальной напряженности до 2020 года необходимо построить более 20 садов. Рассчитывать, что это так и будет, было бы наивно", – заметил Мирончик.

Он напомнил, что в нынешнем году количество дошкольников увеличится по сравнению с прошлым годом на 1425 человек. По его словам, темпы развития сети дошкольных учреждений не успевают за изменениями демографической ситуации и темпами роста жилищного строительства в Минске.

По мнению Мирончика, частично решить проблему можно было за счет семилеток, которых родители не спешат отдавать в школу и за счет детей, прописанных в Минском районе.

"В прошлом году по-прежнему большое число мест в дошкольных учреждениях занимали дети семилетнего возраста, не приступившие к занятиям в школе по заявлениям родителей. При некоторой тенденции к снижению этот показатель остается высоким – 3420 человек. Стабильно увеличивается количество детей из Минского района – только за последний год на 433 человека. Всего их в наших садах 4700. В сумме это 8120 детей двух названных категорий. Или более 30% мест дошкольных учреждений", – рассказал Мирончик.

Правовых оснований отказать родителям таких детей у представителей системы образования нет, но они могут, по мнению председателя городского комитета по образованию, призывать их к гражданской совести.

"Мы с вами живем и работаем в городе, поэтому действовать надо в интересах города, призывая с позиций гражданской совести, и родителей в том числе. Чтобы они думали не только о своих детях, но и тех, кто по их желанию остался без места в дошкольном учреждении", – заметил Мирончик.

Выступавший следом председатель Мингорисполкома Андрей Шорец с такой инициативой не согласился, напомнив, что родители детей, прописанных в Минском районе, чаще всего работают в столице и платят здесь налоги.

"Не надо, наверное, делить минский район и город Минск и тех детей, которые посещают наши учреждения образования. Их родители вносят свою лепту в экономику города и бюджет, работают на территории города, в том числе платят подоходный налог. Здесь, наверное, надо больше строить учреждений образования для того, чтобы снять эту проблему. Мы над этим работаем", – сказал Шорец.



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За последние три года в Минске было построено 12 дошкольных учреждений, одно на безвозмездной основе передано городу из республиканской собственности. Кроме того, в первом полугодии текущего года открыты три дошкольных учреждения, к 1 сентября будут введены в строй еще два. Всего за этот период город получил 2665 мест для дошкольников.

Строить новые детские сады город планирует и в последующие годы, подчеркнул Шорец.

Форум педагогических работников Минска "Столичное образование: базовые ценности в современном формате" проходит в понедельник в Национальной библиотеке Беларуси. Мероприятие собрало около полутысячи столичных учителей. На встрече подводят итоги прошлого учебного года, отмечают лучших учителей и обозначают задачи на будущий учебный год.