В Беларуси к 1 сентября будет выпущено 30 электронных версий новых учебников

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 1 сентября в Беларуси будет выпущено 30 электронных версий новых учебников. Об этом сообщила журналистам заместитель директора по научно-методической работе Национального института образования Валентина Гинчук, передает корреспондент БЕЛТА.

"Электронные версии новых учебных пособий будут размещаться на Национальном образовательном портале по мере подготовки их к изданию. К 1 сентября появятся те пособия, которые уже изданы на сегодняшний момент, их 30, остальные 11 появятся в сентябре-октябре", - констатировала Валентина Гинчук.-0-