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Учительница гимназии № 74, на которую напал ученик, написала заявление на увольнение
28.08.2017 13:16 — Новости Общества | Tut.by
С 1 сентября Валентина Владимировна, на которую в мае 2016 года напали в гимназии № 74 в Минске, больше не будет преподавать русский язык и литературу.
— О том, что учительница уходит, стало известно на днях. Никто не знает, она сама приняла это решение или нет, — рассказывает TUT.BY минчанка, у которой ребенок учится в гимназии № 74. — Валентина Владимировна до этого была в отпуске, сегодня он официально заканчивается. Выходит, ей придется доработать четыре дня до начала учебного года, потом она уйдет.
Как стало известно TUT.BY, заявление на увольнение учительница написала с 1 сентября. Валентине Владимировне 58 лет, последние 12 лет она проработала в минской гимназии № 74.
Напомним, в апреле 2017 года Минский городской суд вынес приговор по громкому делу. Ученика 9-го класса Д. признали виновным в том, что в мае 2016 года он напал с ножом на учительницу и нанес ей 17 ударов. За покушение на убийство подростка приговорили к
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Известно, что после нападения Валентина Владимировна вернулась работать не только в гимназию № 74, но и в тот же класс, где случилась трагедия. Адвокат 16-летнего Д. Людмила Палочкина после оглашения приговора коротко его прокомментировала: «Жестоко, несправедливо, незаконно».
19 сентября судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда рассмотрит в апелляционном порядке дело гимназиста.
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С 1 сентября Валентина Владимировна больше не будет преподавать русский язык и литературу.
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