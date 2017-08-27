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Шорец пообещал педагогам премии и попросил подставить плечо на выборах

28.08.2017 13:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 авг — Sputnik. Премии к 950-летию Минска пообещал столичным педагогам председатель Мингорисполкома Андрей Шорец, выступая в понедельник на Форуме педагогических работников Минска "Столичное образование: базовые ценности в современном формате".

Шорец пообещал педагогам премии и попросил подставить плечо на выборах
© Sputnik Игорь Зарембо
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Форум посвящен началу учебного года и собрал около 500 педагогов. На встрече обсудили задачи на грядущий учебный год, подвели итоги предыдущего и наградили лучших учителей.

"Список награжденных — это мало. В год 950-летия Минска учительский корпус, педагоги, внесшие большой вклад в развитие города, должны быть поощрены. Поэтому прошу внести предложение о поощрении педагогического корпуса города к празднованию 950-летия", — сказал Шорец.

Зал отреагировал аплодисментами. Второй раз учителя зааплодировали мэру, когда он поинтересовался у председателя комитета по образованию Мингорисполкома Михаилу Мирончику, в какой стадии находится процесс по замене окон в садах и школах.

Шорец пообещал педагогам премии и попросил подставить плечо на выборах
© Sputnik / Виктор Толочко
Председатель комитета по образованию Мингорисполкома Михаил Мирончик

"Я не услышал в вашем выступлении, что мы в этом году поменяем все окна в детских садах и приступим к школам. Мне непонятно: мы выполнили те задачи, которые ставили перед собой или все-таки есть проблемы? Мы готовы выделять средства на решение этих задач. И если решили с детскими садами, то давайте в 2018 году поработаем над школами, чтобы снять эту проблему", — заявил Шорец.

Шорец пообещал педагогам премии и попросил подставить плечо на выборах
© Sputnik / Виктор Толочко
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Публично на вопрос Мирончик не ответил, однако одна из участниц форума призналась Sputnik, что в их детском саду окна не меняли, а на все вопросы власти отвечают, что денег нет.

Шорец также напомнил участникам форума, что в следующем году в Беларуси пройдут выборы в местные советы депутатов.

"Педагогический корпус всегда играл важную роль в проведении выборов, и я попрошу вас как всегда подставить плечо городским властям, что бы мы провели их достойно и на высоком организационном уровне", — обратился к участникам педагогического форума председатель Мингорисполкома.

 
Теги: Минск
 
 
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Председатель Минского горисполкома принял участие в форуме педагогических работников Минска, посвященном началу учебного года.

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