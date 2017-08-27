Стоимость питания в детсадах повышать не будут - Минобразования

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28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стоимость питания в детсадах Беларуси в ближайшее время повышать не планируется. Об этом сообщила начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Альбина Давидович, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Беларуси родители оплачивают только стоимость питания ребенка в учреждении дошкольного образования, все остальные расходы несет государство. В ближайшее время мы не планируем повышать стоимость питания в детских садах", - подчеркнула Альбина Давидович.

В среднем стоимость питания в учреждениях дошкольного образования составляет от Br41 до Br77 ежемесячно, в зависимости от режима работы детсада и возраста ребенка.-0-