Последнее воскресенье лета детский оздоровительный лагерь «Родничок» предприятия «Белтелеком» запомнит надолго. Вчера здесь закончилась дополнительная пятая смена для сирийских детей, которые приехали в нашу страну по приглашению Александра Лукашенко. TUT.BY съездил в лагерь и расспросил юных гостей из Сирии о Беларуси, их мечтах и узнал, можно ли дружить, когда общаешься на разных языках.



«У нас язык не поворачивается спрашивать у них о войне»

В Беларусь на оздоровление этим летом прилетело 80 сирийских детей. Сорок человек отправились в «Родничок», остальные — в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок». Вместе с ребятами приехали восемь кураторов — по четыре человека на одну группу. В основном это педагоги из школ, где учатся дети.





Кураторы Рашид и Наваль рассказывают, что дети поехали на оздоровление не только в Беларусь, но и, например, в Хорватию. В нашу страну, по словам Рашида, отобрали лучших учеников.

— Дети приехали из разных городов: Дамаск, Латакия, Алеппо, Дайр-эз-Заур, Хомс, Даръа, Тартус, — говорят кураторы. — Они быстро адаптировались к местной среде и культуре, потому что в Беларуси их очень хорошо приняли. Еще повлияло то, что многие из них знакомы между собой, они не чувствовали себя чужими.

Во многих городах, откуда приехали дети, сейчас идет война, но в лагере об этом не говорят. Кураторы считают, что одна из целей поездки — дать возможность ребятам хотя бы на некоторое время отвлечься от тех событий, которые происходят на Родине.

Тем не менее, в кулуарах нам рассказывают, что за время смены некоторые из детей узнали о смерти родных. А практически все ребята за шесть лет войны в Сирии потеряли родителей.





Одна из переводчиц-волонтеров отмечает, что в «Родничке» отдыхают дети погибших сирийских офицеров и солдат, а в «Зубренок» отправились ребята из гражданских семей.

— У нас язык не поворачивается спрашивать у них о войне. Они такие счастливые, жизнерадостные, даже не верится, что эти дети полжизни видят войну.

Дети из Сирии хотят учиться в Беларуси

Далия и Алия одноклассницы, им по 12 лет. Девочки прилетели в Беларусь из Дамаска и до этого никогда не слышали о нашей стране.

— Когда нам сказали, что мы можем поехать в Беларусь, я сразу открыла google, чтобы узнать что-нибудь о вашей стране. Мне очень понравилась природа, поэтому я летела с радостью, — рассказывает Алия.





За время лагерной смены дети побывали в Мирском и Несвижском замках, Национальной библиотеке, на кондитерской фабрике, в аквапарке «Лебяжий» и Беловежской пуще. Больше всего девочек впечатлили замки. Далия говорит, что именно замками Беларусь похожа на Сирию.

Спрашиваю у ребят, с кем они подружились в лагере. Дети хором и почти без акцента начали перечислять имена:

— Лера, Паша, Саша, Маша, Наташа!

Коммуникативных барьеров, говорят, не возникало. Для удобства общения ребятам раздали карточки, где были написаны основные слова и фразы на арабском и русском языках. Благодаря этому дети выучили несколько русских слов, например, «доброе утро», «привет», «спасибо».

Хамза тоже приехал из Дамаска, а Ахмад — из Латакии. В отличие от девочек, парней впечатлила белорусская погода.

— Когда мы приехали, было тепло, а потом так похолодало! Это интересно.

Помимо экскурсий у детей было много развлечений и на территории лагеря. Но больше всего ребятам понравилось играть в футбол.

— Мы выигрывали у белорусов! — с гордостью рассказывает Хамза.

Он, кстати, стал местной звездой. Мальчик выступал на закрытии лагерной смены — пел песню с сирийской и белорусской девочками, а также получил приз по итогам смены за музыкальные способности.





Кстати, все четверо ребят хотят получать высшее образование в Беларуси. Алия хотела бы стать детским врачом, а Ахмад — флебологом (врач, занимающийся лечением заболеваний вен. — TUT.BY). Хамза мечтает быть инженером, чтобы потом проектировать новые здания в Беларуси и Сирии. Дети уверяют, что после учебы в Беларуси все равно хотели бы вернуться на родину. Рассказывают, что даже в лагере начали скучать по своей стране.

— Я люблю Сирию и нашего президента. Это моя Родина, моя страна, моя мать, — не по-детски серьезно говорит Далия.

«Меня эти дети многому научили»

Старший воспитатель лагеря «Родничок» Екатерина Врублевская рассказывает, что перед этой сменой для волонтеров и воспитателей проводили тренинги. Например, на них рекомендовали не прикасаться к сирийским детям.





— Нам сказали, что они могут бояться прикосновений чужих людей, поэтому я для себя этот пункт четко отметила. Но каково было удивление, когда они приехали и буквально сразу сами начали обниматься. Мне запомнилось, как одна девочка, которая говорит на английском, сказала: «Катья, Катья! Do you want to make selfies?» (Ты хочешь сделать селфи? — Прим. TUT.BY). Мы сфотографировались, а потом она начала приближать фото на мобильнике, чтобы посмотреть, хорошо ли мы получились. Затем она обняла меня, и каждый раз при встрече здоровалась с акцентом, но на русском: «Катья, привет!».

Екатерина говорит, что сейчас «очень сложно отпустить этих детей».

— Они такие жизнерадостные! Помню, однажды белорусский мальчик то ли ударил руку, то ли упал, и начал плакать. Это заметил сирийский ребенок, подошел к нему, начал вытирать слезы и говорить: «Don't cry!» (Не плачь. — Прим. TUT.BY). Меня эти дети, действительно, многому научили. Например, с ними я поняла, что многие из тех проблем, которые возникают в жизни, на самом деле выдуманные. Эти дети видели все ужасы войны, но все равно улыбаются.

«Язык дружбы не нуждается в переводе»





На закрытие лагеря поддержать ребят приехали министр образования Беларуси Игорь Карпенко, министр связи и информатизации Сергей Попков и министр социальных вопросов и труда Сирии Рима аль-Кадери. Она поблагодарила Беларусь за теплый прием и подчеркнула, что те впечатления, которые дети получили в нашей стране, помогут преодолевать сложности, с которыми они будут сталкиваться на родине.

Игорь Карпенко отметил, что Беларусь не впервые принимает на оздоровление иностранных детей — к нам уже приезжали дети из Литвы, Латвии, Японии и Польши.



Министр образования Беларуси Игорь Карпенко сажает дерево вместе с детьми.

Вместе с ребятами из Беларуси и Сирии чиновники посадили Аллею мира и дружбы.

— Наши дети не знают арабского языка, а сирийские — русского и белорусского, но язык дружбы не нуждается в переводе, — подчеркнул Сергей Попков.