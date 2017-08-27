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Минобразования: питание в детских садах не подорожает
28.08.2017 14:26 — Новости Общества | Tut.by
Цены на питание в детских садах останутся прежними. В ближайшее время стоимость завтраков, обедов и ужинов там повышать не будут.
— Сейчас стоимость питания в среднем составляет от 41 рубля до 77 рублей в месяц, — рассказала Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования.
Цена зависит от многих факторов. Например, возраста ребенка, режима работы детского сада. Дороже всего сейчас обходится питание в санаториях, где дети, отметила специалист, кушают фактически пять раз в день.
В последний раз питание в детских садах
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Цены на питание в детских садах останутся прежними. В ближайшее время стоимость завтраков, обедов и ужинов там повышать не будут.
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