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Минобразования: питание в детских садах не подорожает

28.08.2017 14:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Цены на питание в детских садах останутся прежними. В ближайшее время стоимость завтраков, обедов и ужинов там повышать не будут.


Снимок используется в качестве иллюстрации. Детский сад в Давыдовке. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Сейчас стоимость питания в среднем составляет от 41 рубля до 77 рублей в месяц, — рассказала Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования.

Цена зависит от многих факторов. Например, возраста ребенка, режима работы детского сада. Дороже всего сейчас обходится питание в санаториях, где дети, отметила специалист, кушают фактически пять раз в день.

В последний раз питание в детских садах дорожало в феврале 2016 года. Тогда расходы на завтраки, обеды, ужины выросли на 5%.

 
 
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Цены на питание в детских садах останутся прежними. В ближайшее время стоимость завтраков, обедов и ужинов там повышать не будут.

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