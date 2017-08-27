Минобразования: питание в детских садах не подорожает

Цены на питание в детских садах останутся прежними. В ближайшее время стоимость завтраков, обедов и ужинов там повышать не будут.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Детский сад в Давыдовке. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

— Сейчас стоимость питания в среднем составляет от 41 рубля до 77 рублей в месяц, — рассказала Альбина Давидович, начальник отдела дошкольного образования Министерства образования.

Цена зависит от многих факторов. Например, возраста ребенка, режима работы детского сада. Дороже всего сейчас обходится питание в санаториях, где дети, отметила специалист, кушают фактически пять раз в день.

В последний раз питание в детских садах дорожало в феврале 2016 года. Тогда расходы на завтраки, обеды, ужины выросли на 5%.