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Почему финские власти "испугались" парусника "Крузенштерн" с кадетами

28.08.2017 14:59 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 авг — Sputnik. Власти Финляндии запретили российскому паруснику "Крузенштерн" посещение порта Мариехамн, который находится на Аландских островах, в сентябре, пишет финское издание HBL.

"Финское военное ведомство приняло решение не выдавать "Крузенштерну" разрешение на визит в Мариехамн", — говорится в сообщении газеты.

Почему финские власти "испугались" парусника "Крузенштерн" с кадетами
© Sputnik Игорь Руссак
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Также отмечается, что Хельсинки не прокомментировали мотивы запрета на посещение порта парусным судном.

По информации издания, судно, на борту которого находятся 164 кадета, запланировало посещение Аландских островов на Балтике с 18 по 20 сентября. Предполагалось, что визит парусного судна повысит шансы местных властей на проведение регаты Tall Ships' Race-2021.

Также газета отмечает, что дата визита частично совпадает с белорусско-российскими учениями "Запад". Маневры пройдут в Беларуси с 14 по 20 сентября.

Четырехмачтовый барк "Крузенштерн" был построен в 1926 году в Германии (тогда он назывался "Падуя") и до начала Второй мировой войны установил несколько рекордов скорости. В 1946 году он перешел к СССР в счет репараций и получил свое нынешнее имя — в честь прославленного русского адмирала. С 1991 года судно используется как учебное.

 
Теги: Минск
 
 
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Визит 91-летнего четырехмачтового барка частично совпал с белорусско-российскими учениями "Запад-2017".

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