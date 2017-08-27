МИНСК, 28 авг — Sputnik. Власти Финляндии запретили российскому паруснику "Крузенштерн" посещение порта Мариехамн, который находится на Аландских островах, в сентябре, пишет финское издание HBL .

"Финское военное ведомство приняло решение не выдавать "Крузенштерну" разрешение на визит в Мариехамн", — говорится в сообщении газеты.



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Также отмечается, что Хельсинки не прокомментировали мотивы запрета на посещение порта парусным судном.

По информации издания, судно, на борту которого находятся 164 кадета, запланировало посещение Аландских островов на Балтике с 18 по 20 сентября. Предполагалось, что визит парусного судна повысит шансы местных властей на проведение регаты Tall Ships' Race-2021.

Также газета отмечает, что дата визита частично совпадает с белорусско-российскими учениями "Запад". Маневры пройдут в Беларуси с 14 по 20 сентября.

Четырехмачтовый барк "Крузенштерн" был построен в 1926 году в Германии (тогда он назывался "Падуя") и до начала Второй мировой войны установил несколько рекордов скорости. В 1946 году он перешел к СССР в счет репараций и получил свое нынешнее имя — в честь прославленного русского адмирала. С 1991 года судно используется как учебное.