|
Соцслужбы разыскивают гомельчан, которые оставили трехлетнюю дочку и уехали в Россию
28.08.2017 15:08 — Новости Общества | Tut.by
О ситуации, в которой
— Несмотря на то, что семья состоит на профилактическом учете, к сожалению, ни у одной из служб нет прямых контактов родителей. Мама и папа девочки до сих пор находятся в розыске. За все дни, когда ребенок был взят под опеку соцслужбами, никто из взрослых девочку не ищет и не обращался, чтобы забрать ее, — рассказали TUT.BY в администрации Центрального района.
Согласно сюжету городского телеканала, женщина, которая присматривала за трехлетней девочкой, приходится ей крестной. Однако органы опеки все же не решились оставить с ней ребенка.
Видео:
— Когда комиссия прибыла домой, где живет ребенок, в квартире настежь было открыто окно, в легкодоступном месте лежали спички. Ответить, как долго женщина находится с девочкой и на какое время уехали родители, внятно она так и не объяснила. Женщина не могла даже назвать точную дату рождения своей крестницы. Поэтому было принято решение до окончания разбирательства забрать ребенка в приют.
В органах опеки надеются установить в ближайшее время связь с родителями девочки и услышать их версию случившегося: что именно произошло у них в семье и почему они так экстренно уехали в Россию.
— Пока же не хочется апеллировать догадками и эмоциями, делать поспешные выводы. Но сейчас у служб вопросов больше чем ответов. Только после того, когда будет закончена проверка, можно будет говорить о дальнейшей судьбе ребенка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В органах опеки надеются установить в ближайшее время связь с родителями девочки и услышать их версию случившегося: что именно произошло у них в семье и почему они...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии