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Соцслужбы разыскивают гомельчан, которые оставили трехлетнюю дочку и уехали в Россию

28.08.2017 15:08 — Новости Общества | Tut.by  
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О ситуации, в которой оказался трехлетний ребенок, журналисты узнали на прошлой неделе. В одно из ЖЭУ Центрального района Гомеля жильцы сообщили, что за дверями слышен детский плач, а родителей не видно. После того, как начальник ЖЭУ связался с органами опеки и попечительства, выяснилось — трехлетняя девочка оказалась одна дома в квартире с посторонней женщиной.


— Несмотря на то, что семья состоит на профилактическом учете, к сожалению, ни у одной из служб нет прямых контактов родителей. Мама и папа девочки до сих пор находятся в розыске. За все дни, когда ребенок был взят под опеку соцслужбами, никто из взрослых девочку не ищет и не обращался, чтобы забрать ее, — рассказали TUT.BY в администрации Центрального района.

Согласно сюжету городского телеканала, женщина, которая присматривала за трехлетней девочкой, приходится ей крестной. Однако органы опеки все же не решились оставить с ней ребенка.

Видео: gomeltv.by


— Когда комиссия прибыла домой, где живет ребенок, в квартире настежь было открыто окно, в легкодоступном месте лежали спички. Ответить, как долго женщина находится с девочкой и на какое время уехали родители, внятно она так и не объяснила. Женщина не могла даже назвать точную дату рождения своей крестницы. Поэтому было принято решение до окончания разбирательства забрать ребенка в приют.

В органах опеки надеются установить в ближайшее время связь с родителями девочки и услышать их версию случившегося: что именно произошло у них в семье и почему они так экстренно уехали в Россию.

— Пока же не хочется апеллировать догадками и эмоциями, делать поспешные выводы. Но сейчас у служб вопросов больше чем ответов. Только после того, когда будет закончена проверка, можно будет говорить о дальнейшей судьбе ребенка.

 
Теги: Гомель
 
 
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В органах опеки надеются установить в ближайшее время связь с родителями девочки и услышать их версию случившегося: что именно произошло у них в семье и почему они...

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