ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Серийных воров аккумуляторов с большегрузов задержали в Лиде

28.08.2017 15:02 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Трое молодых лидчан на протяжении нескольких месяцев ночами совершали кражи батарей из большегрузов. Автомобили молодые люди (а им  25, 20 и 18 лет) выбирали заранее, а действовали исключительно на территории районного центра, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На сегодняшний день установлено порядка десяти фактов краж аккумуляторов, также молодые люди проверяются на причастность к совершению других преступлений. Похищенное подозреваемые сдавали в специальные пункты.

Вся троица нигде не работает. Никто из них раньше к уголовной ответственности не привлекался.

Подозреваемые задержаны и находятся в следственном изоляторе.

 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На сегодняшний день установлено порядка десяти фактов краж аккумуляторов, также молодые люди проверяются на причастность к совершению других преступлений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
В Могилеве установили мемориал Ставке Верховного главнокомандующего российской армии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика