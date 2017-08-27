Серийных воров аккумуляторов с большегрузов задержали в Лиде

Трое молодых лидчан на протяжении нескольких месяцев ночами совершали кражи батарей из большегрузов. Автомобили молодые люди (а им 25, 20 и 18 лет) выбирали заранее, а действовали исключительно на территории районного центра, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На сегодняшний день установлено порядка десяти фактов краж аккумуляторов, также молодые люди проверяются на причастность к совершению других преступлений. Похищенное подозреваемые сдавали в специальные пункты.

Вся троица нигде не работает. Никто из них раньше к уголовной ответственности не привлекался.

Подозреваемые задержаны и находятся в следственном изоляторе.