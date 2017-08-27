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Серийных воров аккумуляторов с большегрузов задержали в Лиде
28.08.2017 15:02 — Новости Общества | Tut.by
Трое молодых лидчан на протяжении нескольких месяцев ночами совершали кражи батарей из большегрузов. Автомобили молодые люди (а им 25, 20 и 18 лет) выбирали заранее, а действовали исключительно на территории районного центра,
На сегодняшний день установлено порядка десяти фактов краж аккумуляторов, также молодые люди проверяются на причастность к совершению других преступлений. Похищенное подозреваемые сдавали в специальные пункты.
Вся троица нигде не работает. Никто из них раньше к уголовной ответственности не привлекался.
Подозреваемые задержаны и находятся в следственном изоляторе.
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На сегодняшний день установлено порядка десяти фактов краж аккумуляторов, также молодые люди проверяются на причастность к совершению других преступлений.
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