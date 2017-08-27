В Могилеве установили мемориал Ставке Верховного главнокомандующего российской армии

Памятный знак в честь размещения в Могилеве Ставки Верховного главнокомандующего Вооруженными силами российской армии установили на площади Славы. На мраморном основании — бронзовые изображения зданий и колокол с портретом Николая Второго, а также надписи на белорусском и русском языках.





Скульптор Андрей Воробьев сделал акцент на нескольких элементах. Во-первых, это два здания — дом губернского правления и губернаторский дом.

— Практически все здания, которые находятся на сегодняшней площади Славы, были задействованы в Ставке. Это и ратуша, и ЗАГС, и краеведческий музей, — пояснил директор музея истории Могилева Алексей Батюков. — Но скульптуру решили не перегружать.





Не стали ее утяжелять и полным списком фамилий главнокомандующих. Самая интересная личность в историческом разрезе — император Николай II. Именно его портрет украсил на памятном знаке миниатюру колокола, оригинал которого находится в Николаевской церкви.

Завершает композицию надпись на русском и белорусском языках: «На этой площади в годы Первой мировой войны размещалась Ставка Верховного главнокомандующего российской армии. С 23 августа 1915 г. по 2 марта 1917 г. ее возглавлял Император Николай II».

Напомним, ставка переместилась в Могилев из Барановичей и расположилась в доме губернского правления. Для расселения сотрудников штаба, представителей соседних государств были реквизированы все городские гостиницы. Разместить требовалось большое количество людей. Только штабных работников было более тысячи человек. К этому нужно добавить еще свыше полторы тысячи солдат и офицеров охраны.

Могилев, можно сказать, стал временно резиденцией царской семьи. Здесь не только разрабатывались стратегические военные планы, согласовывались дипломатические ходы, велись переговоры, но и проходили светские рауты, премьеры спектаклей, устраивались выступления тогдашних звезд оперы и эстрады.



