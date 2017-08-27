Минобразования: детей в школы можно приводить к восьми утра

МИНСК, 28 авг — Sputnik. Детей можно будет приводить в школы к восьми утра — до начала уроков с ними будут работать дежурные педагоги, заявила в понедельник журналистам замначальника управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.

После требования президента Беларуси Александра Лукашенко начинать школьные уроки с девяти утра значительное число белорусских школ пересмотрело время начала занятий. Учреждения образования с одной сменой будут начинать уроки с девяти, с двумя — не раньше 8:30. В ведомстве заверяют, что решения об этом принимали в администрациях школ на основе общих рекомендаций.

"К началу этого учебного года было рекомендовано местным органам власти еще раз проанализировать начало учебного дня в школах и предусмотреть время начала учебных занятий, максимально соответствующее санитарным нормам и правилам. Расписание учебных занятий утверждают руководители учреждений образования совместно с родительской общественностью", — подчеркнула Каржова.

По словам представительницы ведомства, в любом случае должна быть учтена специфика региона и работы учреждения образования. "Никакой дезориентации в школах быть не должно", — подчеркнула Каржова.

Однако школы будут открыты уже с восьми утра — родители смогут оставлять детей при необходимости на дежурных педагогов.

Как рассказали чиновники, с детьми будут организованы специальные занятия с учителями, классруками или психологами. Также с учетом специфики времени начала уроков будут корректировать свою работу кружки, секции и центры допобразования.

Вторая же смена должна начинаться в школах Беларуси не позже двух часов дня, а завершаться — не позже половины восьмого вечера.