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Минобразования: детей в школы можно приводить к восьми утра
28.08.2017 15:20 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 28 авг — Sputnik. Детей можно будет приводить в школы к восьми утра — до начала уроков с ними будут работать дежурные педагоги, заявила в понедельник журналистам замначальника управления общего среднего образования Минобразования Ирина Каржова.
После требования президента Беларуси Александра Лукашенко начинать школьные уроки с девяти утра значительное число белорусских школ пересмотрело время начала занятий. Учреждения образования с одной сменой будут начинать уроки с девяти, с двумя — не раньше 8:30. В ведомстве заверяют, что решения об этом принимали в администрациях школ на основе общих рекомендаций.
"К началу этого учебного года было рекомендовано местным органам власти еще раз проанализировать начало учебного дня в школах и предусмотреть время начала учебных занятий, максимально соответствующее санитарным нормам и правилам. Расписание учебных занятий утверждают руководители учреждений образования совместно с родительской общественностью", — подчеркнула Каржова.
По словам представительницы ведомства, в любом случае должна быть учтена специфика региона и работы учреждения образования. "Никакой дезориентации в школах быть не должно", — подчеркнула Каржова.
Однако школы будут открыты уже с восьми утра — родители смогут оставлять детей при необходимости на дежурных педагогов.
Как рассказали чиновники, с детьми будут организованы специальные занятия с учителями, классруками или психологами. Также с учетом специфики времени начала уроков будут корректировать свою работу кружки, секции и центры допобразования.
Вторая же смена должна начинаться в школах Беларуси не позже двух часов дня, а завершаться — не позже половины восьмого вечера.
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Никакой дезориентации в школах из-за нового времени начала занятий быть не должно, уверены чиновники.
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