МИНСК, 28 авг – Sputnik. Певица Полина Фаворская покинула российскую поп-группу "Серебро", соответствующее сообщение она опубликовала в понедельник в своем Instagram.

Фаворская (настоящая фамилия – Наливалкина) выступала в популярном женском трио с 2014 года – за это время с ее участием "Серебро" выпустило синглы "Перепутала", "Отпусти меня" и другие. В свое время артистка заменила в группе экс-солистку Елену Темникову.

"Я попала, наверно, в самый адский период нашей группы. Как я пережила всю травлю со стороны поклонников, до сих пор не представляю… Но благодаря этому теперь меня мало что может выбить из колеи и сбить с курса. Я стала очень сильной! Спасибо вам за это", – написала в понедельник Фаворская в своем Instagram.