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Очередная солистка ушла из группы "Серебро"

28.08.2017 15:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 авг – Sputnik. Певица Полина Фаворская покинула российскую поп-группу "Серебро", соответствующее сообщение она опубликовала в понедельник в своем Instagram.

Фаворская (настоящая фамилия – Наливалкина) выступала в популярном женском трио с 2014 года – за это время с ее участием "Серебро" выпустило синглы "Перепутала", "Отпусти меня" и другие. В свое время артистка заменила в группе экс-солистку Елену Темникову.

"Я попала, наверно, в самый адский период нашей группы. Как я пережила всю травлю со стороны поклонников, до сих пор не представляю… Но благодаря этому теперь меня мало что может выбить из колеи и сбить с курса. Я стала очень сильной! Спасибо вам за это", – написала в понедельник Фаворская в своем Instagram. 

Этот пост не очередной мой философский выхлоп. Это мое очень важное заявление. Надеюсь, вы прочувствуете его до самого сердца, потому что я обращаюсь сейчас именно к нему. Наша жизнь — это длинная дорога, с невероятными приключениями на пути. Она всегда непредсказуема и вроде все уже ясно и понятно, что, куда, но каждый раз она преподносит тебе все более неожиданные повороты или развилки. И так круто, что именно ты выбираешь, в каком направлении тебе дальше двигаться. Серебряная кровь вошла в меня так же неожиданно и невероятно, как если бы мне сказали, что я завтра полечу в космос. Что я испытала в момент, когда услышала в трубке голос, который мне сказал: "Полина, мы хотим, чтобы ты пела в группе Серебро"? Это невозможно передать словами. Просто скажу вам, что в тот момент я была самым счастливым человеком во Вселенной! А потом пришло осознание, что реально со мной произошло. Я попала, наверно, в самый адский период нашей группы. Как я пережила всю травлю со стороны поклонников, до сих пор не представляю… но благодаря этому, теперь меня мало, что может выбить из колеи и сбить с курса. Я стала очень сильной! Спасибо вам за это) Но я бы все это не смогла пережить без МОИХ девочек: Оли и Даши, которые поддерживали меня и учили, учили каждому шагу! Как держаться на сцене, как правильно давать интервью и многому другому. Первые выступления были как в тумане, я не понимала ничего, как вспомню

 
Теги: Минск
 
 
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За год уход Полины Фаворской стал второй потерей "Серебра" – еще одна девушка покинула коллектив в 2016-м.

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