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На минчанина, который выбросил собаку из окна, завели уголовное дело
28.08.2017 15:29 — Новости Общества | Tut.by
В отношении минчанина, выбросившего из окна пятого этажа собаку, возбудили уголовное дело,
В жестоком обращении подозревается 28-летний минчанин, который в компании хозяйки квартиры и еще одного мужчины выпивали тем днем.
— Причиной столь жестокого поступка стало то, что собака помочилась на пол, — сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.
В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ст.339−1 Уголовного кодекса (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи — от общественных работ и вплоть до 1 года лишения свободы.
Фигурант задержан. Известно, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.
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Причиной столь жестокого поступка стало то, что пес помочился на пол.
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