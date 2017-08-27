На минчанина, который выбросил собаку из окна, завели уголовное дело

В отношении минчанина, выбросившего из окна пятого этажа собаку, возбудили уголовное дело, сообщает ГУВД Мингорисполкома. Напомним, ЧП произошло 26 августа в многоэтажке на улице Скрипникова. Животное от полученных травм скончалось.



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В жестоком обращении подозревается 28-летний минчанин, который в компании хозяйки квартиры и еще одного мужчины выпивали тем днем.

— Причиной столь жестокого поступка стало то, что собака помочилась на пол, — сообщила официальный представитель Фрунзенского РУВД Наталья Оскирко.

В отношении минчанина возбуждено уголовное дело по ст.339−1 Уголовного кодекса (Жестокое обращение с животными). Санкция статьи — от общественных работ и вплоть до 1 года лишения свободы.

Фигурант задержан. Известно, что ранее его уже привлекали к уголовной ответственности за мошенничество.