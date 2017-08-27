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За селедкой под шубой в ресторан дочери белорусских мигрантов в США приезжают со всей страны

28.08.2017 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В городе Портленд, штат Орегон в США, есть ресторан «Качка». Он часто попадает в списки лучших ресторанов города, а про хозяйку заведения пишут ведущие издания США. Его в 2014 году открыла вместе с мужем Бони Моралес, дочь белорусских евреев. Она готовит блюда по рецептам своей матери, которая вместе с семьей переехала в США в 1979 году из Борисова. Ее историю рассказывает «Радыё Свабода».


Ресторан «Качка». Фото: Carly Diaz

Ресторан «Качка» позиционирует себя как заведение постсоветской кухни. В его меню есть заяц, запеченный в горшке с драниками, холодник, голубцы, пельмени и шашлык.

Идея открыть ресторан пришла Боне и ее мужу. Они решили это сделать, так как еда, на которой девушка выросла и которая важна для ее семьи и культуры, не представлена в США.

Название ресторана связано с семейной историей. Слово «качка» спасло жизнь бабушке Бони. Летом 1941 года она ездила в поселок Бобр, который находится между Борисовом и Оршей, навестить родных. В это время началась война, и всех евреев в Бобре убили. Бабушка убежала из поселка. В одной из деревень ее остановил староста и стал угрожать, что расскажет о ней немцам. Но та сказала, что она не еврейка, а украинка и идет в Россию к своей семье.

 

On August 10th, Bonnie’s teaming up with @tuskpdx chef Sam Smith on the grill for a collaboration dinner and patio party! Info and tickets at tuskpdx.com/reservations. See you there!

 
 
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В городе Портленд, штат Орегон в США, есть ресторан "Качка". Он часто попадает в списки лучших ресторанов города, а про хозяйку заведения пишут ведущие издания США....

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