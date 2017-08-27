В Министерстве образования считают: в том, что уроки теперь будут начинаться позже обычного, нет ничего нового. Еще в прошлом учебном году треть школ в стране начинали занятия в 9.00.



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

По словам Ирины Каржовой, заместителя начальника управления общего среднего образования Министерства образования, в 2016/2017 учебном году 30% учебных заведений страны уже начинали уроки в 9.00, еще 30% — в 8.30, а остальные в 8.00. Специалист отметила: изменения в школьном расписании согласованы с нормами и правилами, утвержденными Минздравом.

— Задача администрации школы — проанализировать специфику своего района. Например, в какое время начинают работать градообразующие предприятия, — отметила специалист. — И предусмотреть, во сколько лучше всего начинать уроки, чтобы при этом максимально сохранить здоровье детей.

При этом школы по-прежнему будут открыты с 8 утра. Если так случилось, что родителям нужно привезти ребенка пораньше, ученика примут и займут. В зависимости от того, сколько будет таких ребят, говорит Ирина Каржова, с ними будут работать дежурный учитель, классный руководитель, педагог-психолог.

— Ничего нового не происходит, — отмечает специалист. — Мы уверены, что никакой дезориентации в работе учреждений образования и родителей не должно быть.

Кроме того в Минобразования предупреждают, если сместится время занятий, то кружки и секции также будут начинаться позже.

Напомним, 12 мая Александр Лукашенко поручил пересмотреть график работы школ . «Раньше 9 утра уроки начинать не надо», — заявил президент. После этого во многих школах задумались о новом графике работы с 1 сентября. Учебные заведения, работающие в две смены, рассматривали вариант начинать занятия в 8.30 или 9.00, работающие в одну смену — с 9.00.