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Туристический киномаршрут в Гродно обозначат рисунками на стенах, фразами и предметами из фильмов

28.08.2017 16:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Уникальный маршрут по Гродно не просто проведет туристов по местам, где проходили съемки известных кинолент. Он позволит вспомнить самые яркие моменты этих фильмов. Концепцию сейчас разрабатывают специалисты, сообщает «Гродненская правда».


— В разных местах съемок можно будет увидеть предметы из фильма, таким, например, является старый колодец из всеми любимой комедии «Белые Росы». В других появится рисунок на стене здания, на котором словно оживет кадр из фильма. Некоторые места съемок обозначим также крылатой фразой из фильма, получившей широкую известность, — рассказала первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Елена Климович.

В маршрут войдет и созданная киноаллея, на которой в одном месте можно узнать о кинематографической истории города. В Гродно желающие также смогут вскоре посетить экспозицию о киноистории города в его старейшем кинотеатре «Красная звезда».

На улицах Гродно и в окрестностях было снято более 50 фильмов. Благодаря череде кинолент, многие из которых стали классикой, город даже стали называть «белорусским Голливудом». В числе наиболее известных «Миколка-паровоз», «Я родом из детства», «Христос приземлился в Гародне», «Бронзовая птица», «Ясь и Янина», «Раскиданное гнездо», «Меня зовут Арлекино», «В августе 44-го», «Следы Апостолов». Многие жители региона разных поколений помнят о своем участии в съемках этих и других кинолент.

 
Теги: Гродно
 
 
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