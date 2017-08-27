Туристический киномаршрут в Гродно обозначат рисунками на стенах, фразами и предметами из фильмов

Уникальный маршрут по Гродно не просто проведет туристов по местам, где проходили съемки известных кинолент. Он позволит вспомнить самые яркие моменты этих фильмов. Концепцию сейчас разрабатывают специалисты, сообщает «Гродненская правда».





— В разных местах съемок можно будет увидеть предметы из фильма, таким, например, является старый колодец из всеми любимой комедии «Белые Росы». В других появится рисунок на стене здания, на котором словно оживет кадр из фильма. Некоторые места съемок обозначим также крылатой фразой из фильма, получившей широкую известность, — рассказала первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Елена Климович.

В маршрут войдет и созданная киноаллея, на которой в одном месте можно узнать о кинематографической истории города. В Гродно желающие также смогут вскоре посетить экспозицию о киноистории города в его старейшем кинотеатре «Красная звезда».

На улицах Гродно и в окрестностях было снято более 50 фильмов. Благодаря череде кинолент, многие из которых стали классикой, город даже стали называть «белорусским Голливудом». В числе наиболее известных «Миколка-паровоз», «Я родом из детства», «Христос приземлился в Гародне», «Бронзовая птица», «Ясь и Янина», «Раскиданное гнездо», «Меня зовут Арлекино», «В августе 44-го», «Следы Апостолов». Многие жители региона разных поколений помнят о своем участии в съемках этих и других кинолент.