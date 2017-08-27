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Туристический киномаршрут в Гродно обозначат рисунками на стенах, фразами и предметами из фильмов
28.08.2017 16:16 — Новости Общества | Tut.by
Уникальный маршрут по Гродно не просто проведет туристов по местам, где проходили съемки известных кинолент. Он позволит вспомнить самые яркие моменты этих фильмов. Концепцию сейчас разрабатывают специалисты,
— В разных местах съемок можно будет увидеть предметы из фильма, таким, например, является старый колодец из всеми любимой комедии «Белые Росы». В других появится рисунок на стене здания, на котором словно оживет кадр из фильма. Некоторые места съемок обозначим также крылатой фразой из фильма, получившей широкую известность, — рассказала первый заместитель начальника главного управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гродненского облисполкома Елена Климович.
В маршрут войдет и созданная киноаллея, на которой в одном месте можно узнать о кинематографической истории города. В Гродно желающие также смогут вскоре посетить экспозицию о киноистории города в его старейшем кинотеатре «Красная звезда».
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Уникальный маршрут по Гродно не просто проведет туристов по местам, где происходили съемки известных кинолент. Он позволит вспомнить самые яркие моменты этих...
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