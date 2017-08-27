Власти ответили, как снять проблему нехватки мест в детских садах

По словам мэра Минска, город будет продолжать вкладывать средства в социальное развитие и инфраструктуру, что позволит избежать нехватки мест в школах и детских садах.

В понедельник прошло пленарное заседание городского форума педагогических работников «Столичное образование: базовые ценности в современном формате».

На нем было отмечено, что школьников в нынешнем году будет на 1425 человек больше, а детские сады наполняются интенсивнее из-за роста жилищного строительства в Минске.

По словам главы комитета по образованию Мингорисполкома Михаила Мирончика, Минску, чтобы удовлетворить спрос на места в детских садах, необходимо построить свыше 20 учреждений до 2020 года.

Чиновник сообщил, что в течение трех последних лет в Минске построено 12 детских садов, из них в первом полугодии открыто три новых учреждения дошкольного образования и два будут открыты 1 сентября. В общей сложности в городе появилось 2 665 мест для дошкольников. Мирончик заявил, что проблема остается, так как в детские сады города прибывают дети из Минского района.

Чтобы обеспечить доступное и качественное дошкольное образование, власти направляют силы на развитие многофункциональной сети учреждений, внедряют гибкие режимы работы, организовывают работу адаптационных вечерних групп, групп выходного дня.

По мнению Мирончика, частично решить проблему можно было за счет семилеток, которых родители не спешат отдавать в школу и за счет детей, прописанных в Минском районе.

Мирончик отметил, что семьям, проживающим в Минском районе, представители системы образования не могут отказать в приеме детей, поэтому остается призывать их к гражданской совести, чтобы они думали и о детях, оставшихся без места.

Мнение Мирончика не разделил глава Мингорисполкома Андрей Шорец, подчеркнув, что родители таких детей работают чаще всего в городе и платят налоги.

«Не надо, наверное, делить Минский район и город Минск и тех детей, которые посещают наши учреждения образования. Их родители вносят свою лепту в экономику города и бюджет, работают на территории города, в том числе платят подоходный налог. Здесь, наверное, надо больше строить учреждений образования для того, чтобы снять эту проблему. Мы над этим работаем», – сказал Шорец.