БелЖД открыла продажу билетов с электронной регистрацией на все транзитные международные поезда

Белорусская железная дорога открыла продажу билетов с электронной регистрацией на все транзитные международные поезда, курсирующие в дальнее зарубежье. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД .



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Также на сайте Белорусской железной дороги уже можно купить билеты с электронной регистрацией на внутренние поезда других железнодорожных администраций.

Напомним, что купить билет с электронной регистрацией можно на поезда, отмеченные на сайте значком ЭР. При посадке в поезд нужно показать документ, удостоверяющий личность пассажира, указанный в заказе. А при проезде в международном сообщении дополнительно бланк электронного билета, распечатанный на листе бумаги формата А4.

За январь — июль этого года через интернет БелЖД продала 1 миллион 176 тысяч билетов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.