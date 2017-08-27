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БелЖД открыла продажу билетов с электронной регистрацией на все транзитные международные поезда

28.08.2017 16:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Белорусская железная дорога открыла продажу билетов с электронной регистрацией на все транзитные международные поезда, курсирующие в дальнее зарубежье. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Также на сайте Белорусской железной дороги уже можно купить билеты с электронной регистрацией на внутренние поезда других железнодорожных администраций.

Напомним, что купить билет с электронной регистрацией можно на поезда, отмеченные на сайте значком ЭР. При посадке в поезд нужно показать документ, удостоверяющий личность пассажира, указанный в заказе. А при проезде в международном сообщении дополнительно бланк электронного билета, распечатанный на листе бумаги формата А4.

За январь — июль этого года через интернет БелЖД продала 1 миллион 176 тысяч билетов, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

 
 
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Белорусская железная дорога открыла продажу билетов с электронной регистрацией на все транзитные международные поезда, курсирующие в дальнее зарубежье. Об этом...

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