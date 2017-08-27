Активисты: в могилевском Подниколье уничтожили древние фундаменты и 40% ценных деревьев

В могилевском Подниколье во время создания парка уничтожено 40% ценных деревьев и фундаменты древних зданий, заявляют представители общественности. К этому привели методы благоустройства создаваемого парка в историческом районе города, считают общественные активисты.



Фото: deletant.livejournal.com

В 2014 году могилевские власти решили создать в Подниколье парк отдыха, были начаты работы по благоустройству территории. С того момента общественные активисты неоднократно фиксировали нарушения как природоохранного законодательства, так и законодательства о сохранении историко-культурных ценностей.

Сегодня в Подниколье прошло выездное совещание представителей власти во главе с заместителем председателя Могилевского горисполкома Сергеем Дедовичем, заказчика, подрядчика, общественных активистов. Последние продемонстрировали Дедовичу очередной разрушенный строителями при прокладке дорожек фундамент древнего дома.

Как оказалось, несмотря на активную работу по благоустройству парка в историческом районе города, до сих пор нет договора на археологический надзор. «Здесь работы надо останавливать однозначно», — заявил зампредседателя горисполкома относительно места, где был разрушен фундамент.

Представители общественности высказали также обеспокоенность сохранением здоровых взрослых деревьев, которые в большом количестве стали засыхать в будущем парке.

— Вопрос не к строителям, а вопрос к методике проектирования и обоснованности таких работ. Для чего мы делаем эти дорожки? Чтобы уничтожить деревья? С нарушенной корневой системой они высохнут, и мы сейчас это наблюдаем и помалкиваем, как будто ничего не происходит. А это абсолютное нарушение природоохранного законодательства. Тут ни одно дерево не должно погибнуть, все деревья должны быть сохранены, — заявил активист Леонид Платоненко.

По словам активистки Елены Асмаковской, за последнее время парк потерял 40% деревьев, а это несколько десятков ясеней и вязов. Сейчас их пытаются заменить саженцами кленов и каштанов, которые достигнут значимости погибающих деревьев через 50−70 лет.

— У нас было уникальное насаждение вязов — три гектара. В Беларуси больше такого не было, но мы их уничтожили, — отметила она.

Представители общественности утверждают, что обращались в различные научные учреждения относительно возможности и необходимости сохранения здоровых взрослых деревьев и везде находили поддержку, однако мнение авторитетных организаций, например Института ботаники НАН Беларуси, почему-то не берется во внимание при ведении работ.

— Нет комплексного плана развития этой территории с учетом всех ее нюансов, — сказал общественный активист Александр Белохвостов, предложив «собираться вместе и решать эти вопросы».

Сергей Дедович в свою очередь дал указание главному архитектору Могилева Владимиру Скачеку не реже одного раза в две недели собираться созданной ранее рабочей группой, куда вошли общественные активисты и чиновники, для обсуждения проблемы. Он заявил о необходимости создания «дорожной карты» благоустройства и развития Подниколья с детальным планом действий, заключения договора об археологическом надзоре при ведении работ на данной территории.

Дедович посчитал правильным предложение провести разъяснительную работу среди рабочих, чтобы они знали, в каком месте ведут работы, продемонстрировать им алгоритм действий при обнаружении артефактов. Кроме того, по его мнению, необходимо создать место для хранения найденных исторических ценностей, чтобы они не попадали в руки так называемых черных копателей.