ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Символом Хотимского района выбрали княжну Хотиму

28.08.2017 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Жители Хотимского района выбрали символ региона. Им стала княжна Хотима, которая по легенде была основательницей райцентра.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Легенда о княжне, которая стала основательницей Хотимска, много столетий передается из уст в уста. В свое время легенда вдохновила уроженца Хотимского района поэта Петра Приходько на создание поэмы «Дар князевны». А сотрудник местной газеты поэт Александр Александрин написал пьесу, посвященную Хотиме.

Также Александрин изучил легенды и исторические данные, по которым установил, что Хотима и ее потомки хотимляне (малая славянская этническая общность) — это не вымысел, а исторический факт, который подтверждают многие историки. Например, советский ученый Валерий Васильев.

В голосовании за символ Хотимска совсем немного легендарной княжне уступил цветок льна. Льноводческая отрасль очень развита на Хотимщине, а льнозавод не только относится к старейшим производствам подобного типа, но и работает успешно и прибыльно.

Жителей района поддержало и руководство. Возможно, символ Хотимска обретет материальное воплощение.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Символ района выбирали на открытом голосовании жители района.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Власти ответили, как снять проблему нехватки мест в детских садах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика