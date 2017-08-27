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Символом Хотимского района выбрали княжну Хотиму
28.08.2017 17:05 — Новости Общества | Tut.by
Жители Хотимского района выбрали символ региона. Им стала княжна Хотима, которая по легенде была основательницей райцентра.
Легенда о княжне, которая стала основательницей Хотимска, много столетий передается из уст в уста. В свое время легенда вдохновила уроженца Хотимского района поэта Петра Приходько на создание поэмы «Дар князевны». А сотрудник местной газеты поэт Александр Александрин написал пьесу, посвященную Хотиме.
Также Александрин изучил легенды и исторические данные, по которым установил, что Хотима и ее потомки хотимляне (малая славянская этническая общность) — это не вымысел, а исторический факт, который подтверждают многие историки. Например, советский ученый Валерий Васильев.
В голосовании за символ Хотимска совсем немного легендарной княжне уступил цветок льна. Льноводческая отрасль очень развита на Хотимщине, а льнозавод не только относится к старейшим производствам подобного типа, но и работает успешно и прибыльно.
Жителей района поддержало и руководство. Возможно, символ Хотимска обретет материальное воплощение.
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Символ района выбирали на открытом голосовании жители района.
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