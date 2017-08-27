Символом Хотимского района выбрали княжну Хотиму

Жители Хотимского района выбрали символ региона. Им стала княжна Хотима, которая по легенде была основательницей райцентра.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Легенда о княжне, которая стала основательницей Хотимска, много столетий передается из уст в уста. В свое время легенда вдохновила уроженца Хотимского района поэта Петра Приходько на создание поэмы «Дар князевны». А сотрудник местной газеты поэт Александр Александрин написал пьесу, посвященную Хотиме.

Также Александрин изучил легенды и исторические данные, по которым установил, что Хотима и ее потомки хотимляне (малая славянская этническая общность) — это не вымысел, а исторический факт, который подтверждают многие историки. Например, советский ученый Валерий Васильев.

В голосовании за символ Хотимска совсем немного легендарной княжне уступил цветок льна. Льноводческая отрасль очень развита на Хотимщине, а льнозавод не только относится к старейшим производствам подобного типа, но и работает успешно и прибыльно.

Жителей района поддержало и руководство. Возможно, символ Хотимска обретет материальное воплощение.