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Силовики Беларуси и РФ раскрыли преступную наркосеть. Изъято наркотиков на 1,3 млн долларов
28.08.2017 17:26 — Новости Общества | Tut.by
Правоохранительные органы Беларуси и ФСБ России пресекли деятельность международной наркогруппировки и изъяли наркотиков на сумму в переводе около 1 млн 353 тысяч долларов на черном рынке. Об этом сообщает
Организатор группировки — наркоторговец, известный под кличкой «Саша могилевский». Он арендовал в Подмосковье частный дом и оборудовал его под лабораторию по изготовлению наркотика, предназначенного для распространения на черном рынке.
Его задержали с поличным с двумя подельниками в Московской области. Из незаконного оборота изъяли более 27 килограммов кристаллического вещества с жидкостью, имеющей высокую концентрацию наркотического средства метадон, свыше 200 килограммов прекурсоров, запрещенных к свободному обороту, а также лабораторное оборудование.
Под данному факту Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Задержанные находятся под стражей.
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Правоохранительные органы Беларуси и ФСБ России пресекли деятельность международной наркогруппировки и изъяли наркотиков на сумму в переводе около 1 млн 353 тысяч...
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