Силовики Беларуси и РФ раскрыли преступную наркосеть. Изъято наркотиков на 1,3 млн долларов

Правоохранительные органы Беларуси и ФСБ России пресекли деятельность международной наркогруппировки и изъяли наркотиков на сумму в переводе около 1 млн 353 тысяч долларов на черном рынке. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России .



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Организатор группировки — наркоторговец, известный под кличкой «Саша могилевский». Он арендовал в Подмосковье частный дом и оборудовал его под лабораторию по изготовлению наркотика, предназначенного для распространения на черном рынке.

Его задержали с поличным с двумя подельниками в Московской области. Из незаконного оборота изъяли более 27 килограммов кристаллического вещества с жидкостью, имеющей высокую концентрацию наркотического средства метадон, свыше 200 килограммов прекурсоров, запрещенных к свободному обороту, а также лабораторное оборудование.

Под данному факту Следственное управление ФСБ России возбудило уголовное дело. Задержанные находятся под стражей.