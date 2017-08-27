ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В суд передано дело 19-летнего брестчанина, задушившего мать

28.08.2017 17:25 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В суд передано уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Бреста, который задушил свою мать. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель прокурора города Александр Воробей.

Трагедия произошла в областном центре 19 июля. Юноша проживал в одной квартире со своей 47-летней матерью, которая страдала психическим заболеванием.

Между родственниками возник конфликт. Пытаясь успокоить женщину, сын накинул ей на голову простынь, на шею — ремень и стал давить. Обнаружив, что мать не дышит, он позвонил в скорую и милицию.

Прибывшим сотрудникам экстренных служб парень назвал случившееся суицидом. Однако его версию опровергли эксперты. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (Убийство).

Уголовное дело изучено в прокуратуре и направлено в суд Московского района Бреста. Юноше грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он содержится в СИЗО. Ранее судим не был.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень заявил милиции, что мать совершила суицид. Но это опровергли эксперты.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Активисты: в могилевском Подниколье уничтожили древние фундаменты и 40% ценных деревьев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика