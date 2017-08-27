В суд передано дело 19-летнего брестчанина, задушившего мать

В суд передано уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Бреста, который задушил свою мать. Об этом БЕЛТА сообщил заместитель прокурора города Александр Воробей.

Трагедия произошла в областном центре 19 июля. Юноша проживал в одной квартире со своей 47-летней матерью, которая страдала психическим заболеванием.

Между родственниками возник конфликт. Пытаясь успокоить женщину, сын накинул ей на голову простынь, на шею — ремень и стал давить. Обнаружив, что мать не дышит, он позвонил в скорую и милицию.

Прибывшим сотрудникам экстренных служб парень назвал случившееся суицидом. Однако его версию опровергли эксперты. В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 139 УК (Убийство).

Уголовное дело изучено в прокуратуре и направлено в суд Московского района Бреста. Юноше грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. В настоящее время он содержится в СИЗО. Ранее судим не был.